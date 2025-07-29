"القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" يطلق المرحلة الثالثة للمبادرة القومية "أسرتي قوتي"

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 يوليو 2025 12:32 مساءً -

تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي قرينة فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، أطلق المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة الدكتورة إيمان كريم، المرحلة الثالثة من المبادرة القومية "أسرتي قوتي" خلال مؤتمرًا نظمه المجلس في قاعة المؤتمرات بجهاز مدينة سوهاج الجديدة، بالتعاون مع محافظ سوهاج اللواء دكتور عبد الفتاح سراج.

جاء ذلك بحضور اللواء أح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والمستشار عمرو جاب الله المستشار القانوني للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمهندس شريف عبد البديع رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، والأستاذة داليا عاطف مسئول إدارة المرأة والطفل بالمجلس ومنسق عام المبادرة، ووكلاء وزارات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، والعمل، والأوقاف، والأزهر الشريف، ومدير فرع التأمين الصحي، ومسئول شئون الأشخاص ذوي الإعاقة بالديوان العام.

تضمنت فعاليات المؤتمر التي تم ترجمتها للغة الإشارة عرضًا تقديميًا عن المبادرة ومراحلها السابقة، واستعراض نتائجها الملموسة في المرحلة الأولى والثانية، ودعم السيدة الفاضلة انتصار السيسي لها، الذي توجت به المبادرة، كما تضمنت الفعاليات جلسة حوارية استعرض خلالها وكلاء الوزارات والمؤسسات المختلفة في المحافظة، الخدمات المتنوعة المقدمة من قبل الدولة المصرية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وتقديم التوعية اللازمة لهم بإجراءات الحصول على هذه الخدمات، كما شهد المؤتمر تقديم الدعم النفسي والإرشاد الأسري لهم، كما تناولت فعاليات المؤتمر مبادرة المحافظة التي حملت عنوان "نحو مجتمع دامج"، كما تم فتح باب تلقى استفسارات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وكذلك تلقي الشكاوى المقدمة منهم، التي تم العمل على حلها فورًا بالتنسيق بين المجلس ومحافظ سوهاج ووكلاء الوزارات والمؤسسات المختلفة.

وعلى هامش المؤتمر تم افتتاح معرضًا لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة من أبناء المحافظة في خطوة تعكس جهود المجلس والمحافظة في العمل على تمكينهم اقتصاديًا، وتشجيع مشروعات ريادة الأعمال، وكذلك العمل على تغيير نظرة المجتمع تجاه هذه الفئة، وتسهم في دمجهم في المجتمع، وعلى هامش المؤتمر أيضًا تم تسليم 20 عقد عمل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوزيع عدد من الكراسي المتحركة على عدد من المستفيدين، وإلى جانب ذلك تم تكريم الطالبان أنور خالد أنور"، و "علي محمد علي" - من أبناء محافظة سوهاج - الحاصلان على المركزين الثاني والثالث على التوالي في الثانوية العامة مكفوفين على مستوى الجمهورية.

وفي سياق متصل وجهت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الشكر والتقدير للسيدة الفاضلة انتصار السيسي، حرم فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لرعايتها الكريمة للمبادرة القومية "أسرتي قوتي"، واهتمامها الدائم بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، التي كانت دومًا ولا تزال مصدرًا رئيسيًا لإلهامنا ودعمنا ومساندتنا، ودافعًا قويًا نحو التوسع في الأهداف واحراز المزيد من التقدم في مراحل ونتائج المبادرة، لافته أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شعر الأشخاص ذوو الإعاقة بالعدالة الاجتماعية، وبالاستثمار الحقيقي في طاقاتهم.

أوضحت "كريم" خلال كلمتها في المؤتمر، أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تمثل أولوية وطنية في الجمهورية الجديدة، لأن هذه الفئة من حقها أن تعيش في بيئة متاحة بلا حواجز، دامجة، صديقة للإعاقة، تراعي الحق في الحياة الكريمة، وتستوعب جميع فئات المجتمع، مشيرة أن المبادرة القومية "أسرتي قوتي" التي أطلقها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في يناير 2023، وتستمر حتى عام 2030، هي مبادرة وطنية رائدة تنبع من إيمان الدولة المصرية والمجلس الراسخ بضرورة دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وتعكس رؤيتهما الواضحة بأن الأسرة هي الحصن الأول والداعم الأقوى لذوي الإعاقة، وأن بناء المجتمع الشامل يبدأ من الأسرة الواعية والممكّنة.

تابعت أن المرحلة الثالثة للمبادرة القومية "أسرتي قوتي" تأتي استكمالًا لما تم إنجازه في المرحلتين السابقتين، التي من خلالهما تمكن المجلس من الوصول إلى أكثر من 5000 أسرة على مستوي 16 محافظة، وذلك من خلال مجموعة من اللقاءات التوعوية والتأهيلية والتدريبية، التي هدفت إلى تعزيز وعي الأسر بحقوق أبنائهم، وتمكينهم من أساليب الدعم والإرشاد الأسري، والصحة النفسية، والتعليم الدامج، والتمكين المجتمعي.

استطردت : لمسنا عن قرب الأثر الإيجابي العميق لهذه التدخلات في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، فالمبادرة تؤمن أن الدعم لا يجب أن يقتصر على الأسرة والمؤسسات فقط، بل يمتد إلى الأقران والأصدقاء من غير ذوي الإعاقة، فوجود صديق داعم، أو أخ داعم، يمكن أن يصنع فارقًا حقيقيًا في حياة شخص من ذوي الإعاقة، لذلك أعطينا أهمية خاصة لتسليط الضوء على نموذج "الرفيق الداعم"، لما له من دور محوري في تحقيق الدمج المجتمعي الفعلي.

ومن جهتها، أكد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج ، محافظ سوهاج على أهمية المبادرة، التي تُجسِّد التوجه الإنساني للقيادة السياسية، مشيرًا إلى ما تحقق من إنجازات ملموسة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة خلال السنوات الماضية، موضحًا بتشرف المحافظة باطلاق المجلس المرحلة الثالثة من المبادرة القومية "أسرتي قوتي"، كما تسعد المحافظة بالتعاون المثمر مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة الدكتورة إيمان كريم، تقديرًا لدور المجلس في دعم هذه الفئة المهمة من المجتمع.

وخلال كلمته أعلن محافظ سوهاج عن انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "نحو مجتمع دامج"، التي أطلقتها المحافظة نهاية العام الماضي، وحققت نجاحًا كبيرًا في توفير الأجهزة التعويضية، وتنفيذ الإتاحة المكانية، ودعم الدمج المجتمعي في مختلف الأنشطة، مؤكدًا أن المرحلة الجديدة ستشهد مبادرات أكثر شمولًا لتحقيق الدمج الكامل في جميع مناحي الحياة، موجهًا بتسخير كافة إمكانيات المحافظة وأجهزتها التنفيذية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤكدًا على أن سوهاج ستظل نموذجًا للمحافظات الداعمة للدمج والتمكين، إيمانًا بدور هذه الفئة كشريك أصيل في بناء الوطن.