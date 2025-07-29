وزير البترول يعقد اجتماعًا مع وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي بإمارة أبوظبي

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع معالي السيد /سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة والبنيه التحتية الإماراتي وذلك بإمارة ابوظبي .

جاء اللقاء في سياق في إطار المحور السادس لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، والخاص بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتأمين مصادر الطاقة وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المصرية كمركز إقليمي للطاقة،

استعرض الوزيران أوجه التعاون في كافة المجالات الخاصة بقطاع الطاقة في ضوء التزام البلدين بتعزيز الشراكة في هذا المجال، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لتحقيق التكامل الإقليمي .

كما اتفق الوزيران علي عقد مجموعة عمل مشتركة من كلا الوزارتين للاستفادة من قصص النجاح الخاصه بكل وزاره.