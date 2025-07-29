نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوطنية للانتخابات تنتدب رؤساء اللجان الفرعية بانتخابات مجلس الشيوخ 2025 وتحدد مواعيد التصويت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، القرار رقم 31 لسنة 2025 بشأن ندب رؤساء اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها خلال شهر أغسطس المقبل.

ويتضمن القرار ندب أعضاء الهيئات القضائية الواردة أسماؤهم في الكشوف المرفقة، لتولي رئاسة اللجان الفرعية التي ستُجرى فيها الانتخابات، سواء بنظام الفردي أو القائمة، على أن يكون موضحًا رقم ومقر كل لجنة أمام اسم القاضي المنتدب.

مواعيد التصويت داخل مصر وخارجها

ووفقًا لما أعلنته الهيئة، تجرى عملية الاقتراع داخل جمهورية مصر العربية على النحو التالي:

الاقتراع الأول: يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 4 و5 أغسطس 2025.

جولة الإعادة (إن وجدت): يومي الأربعاء والخميس الموافقين 27 و28 أغسطس 2025.

أما بالنسبة للمصريين المقيمين خارج البلاد، فسيكون التصويت في مقار اللجان المحددة بالسفارات والقنصليات بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وذلك من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً بتوقيت الدولة المقيم بها الناخب.

فيديو توعوي ضمن حملة "لازم تعرف"

في إطار خطتها للتوعية بأهمية المشاركة الانتخابية، أطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات فيديو توعوي ضمن حملة "لازم تعرف"، لحث المواطنين المصريين في الخارج على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وأكد القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، أن "المصريين المقيمين خارج مصر لهم نفس الحقوق السياسية كمواطني الداخل، ويمكنهم التصويت باستخدام بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري فقط".

وأضاف أن الهيئة بالتعاون مع وزارة الخارجية حددت مقار اللجان وعددها، بما يضمن سهولة مشاركة المصريين في الخارج، قائلًا:

"الموضوع بسيط جدًا، صوتك مهم وبيصنع فرق.. وعلشان كده بنشجعك تشارك".

رسالة الهيئة للمواطنين

وجهت الهيئة الوطنية للانتخابات رسالة واضحة للمواطنين في الداخل والخارج، تؤكد فيها أهمية المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ، باعتبارها استحقاقًا دستوريًا وفرصة حقيقية للتعبير عن الرأي واختيار ممثلي الشعب.