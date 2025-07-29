نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم تحدد رسوم استلام شهادة الثانوية العامة بـ65 جنيها للطلاب الناجحين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تحديد قيمة رسوم استلام شهادة الثانوية العامة للطلاب الناجحين، والبالغة 65 جنيها، وذلك نظير تكاليف طباعة وتحرير الشهادة ومجموعة من الرسوم القانونية الأخرى.

ووفقًا لما أوضحته الوزارة، فإن توزيع الرسوم جاء على النحو التالي:

44 جنيهًا مقابل طباعة وتحرير الشهادة.

9 جنيهات كضريبة دمغة نوعية.

2 جنيه رسم تنمية موارد الدولة.

10 جنيهات رسم إضافي.

ليصل بذلك إجمالي المبلغ المطلوب إلى 65 جنيهًا، وهو ما تم تحديده وفقًا لتعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 146 بتاريخ 3 سبتمبر 2020، الذي يتضمن تحديثًا لقيمة الدمغة وتكاليف طباعة الشهادات الدراسية.

إجراءات تسليم الإخطارات والشهادات

أكدت وزارة التعليم أنه في حال اكتشاف أي خطأ في بيانات الشهادة، يتم إخطار لجنة النظام والمراقبة المختصة فورًا لاتخاذ الإجراءات التصحيحية، بالإضافة إلى إخطار الإدارة العامة للامتحانات بصورة من الواقعة.

ويتم تسليم إخطار النجاح للطالب شخصيًا، وفي حالة عدم تسلمه خلال ثلاثة أيام من بدء التوزيع، يتم إرسال إخطار عبر خطاب موصى عليه على عنوان الطالب، مع تسجيل استلام الشهادات في كشوف رسمية تُحفظ نسخ منها داخل قسم شؤون الطلبة والامتحانات بالمديرية التعليمية.

إلزام بلصق طابع نقابة المهن التعليمية

وشددت الوزارة على ضرورة إلزام كل طالب ناجح بلصق طابع نقابة المهن التعليمية بقيمة جنيهين على الشهادة وقت تسلمها، موضحة أن تحصيل هذا الرسم يتم من خلال الطوابع فقط، وليس نقدًا.

وتتوفر هذه الطوابع داخل النقابات الفرعية، اللجان النقابية، ومكاتب البريد، ولا يجوز تسليم إخطار النجاح أو الشهادة إلا بعد لصق الطابع وسداد رسوم الاستلام بالكامل.

الطلاب الوافدون: تسليم الشهادة بعد تسديد الرسوم

كما وجهت وزارة التعليم بعدم تسليم الشهادات أو الإخطارات الخاصة بالطلاب الوافدين إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الرسوم المستحقة أو الإعفاء منها، وذلك تنفيذًا لنصوص القانون رقم 212 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 الخاص بإنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.