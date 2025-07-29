نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي يستعرض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية.. دعم شامل لتطوير الصناعات التراثية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا صباح اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، لاستعراض ومناقشة الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف الصناعات التراثية واليدوية في مصر.

الحكومة تضع الحرف اليدوية ضمن أولويات خطط التنمية

أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحرف اليدوية تمثل جزءًا أصيلًا من الهوية الثقافية المصرية، كما تسهم في توفير فرص عمل، وتنشيط الاقتصاد المحلي، ودعم صادرات الصناعات الإبداعية.

وشدد مدبولي على أهمية تطوير أطر الدعم الحكومي لهذه الحرف، من خلال برامج التدريب والتسويق وتوفير المواد الخام، إلى جانب إدماج هذه الصناعات في المنظومة الاقتصادية الرسمية.