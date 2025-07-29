نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التعليم" تلزم المدارس الخاصة والدولية بعدم استخدام كتب دراسية من خارج الوزارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة التزام المدارس الخاصة والدولية بشراء الكتب الدراسية للعام الدراسي الجديد 2025 / 2026 من الجهات الرسمية فقط، سواء من خلال مخازن الوزارة أو عن طريق المدارس المعتمدة، محذرة من استخدام أو توزيع نسخ غير معتمدة أو مطبوعة من خارج الوزارة.

وشددت الوزارة، في خطاب رسمي عممته على جميع المديريات التعليمية، على أنه لن يتم اعتماد أي احتياجات من الكتب الدراسية للمدارس الخاصة والدولية إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية المنظمة، والتي تشمل تقديم مستندات رسمية توضح مصدر الحصول على الكتب، مع التأكيد على أن تكون هذه الكتب مطابقة للمواصفات المعتمدة من قبل الوزارة، وخالية من أي تحريف أو محتوى غير مصرح به.

وأكدت الوزارة أن استخدام نسخ سابقة أو مطبوعات مجهولة المصدر يعد مخالفة صريحة، مشيرة إلى أن الهدف من هذا التوجيه هو الحفاظ على جودة المحتوى التعليمي وضمان وصول المقررات المعتمدة للطلاب دون تشويه أو خلل في المعلومات.

كما ألزمت الوزارة إدارات المدارس الخاصة والدولية بإبلاغ لجنة الكتب بالإدارة التعليمية بأي تغيير في أعداد الطلاب أو البيانات المرتبطة باحتياجات الكتب، وذلك لضمان دقة التوزيع ومنع حدوث عجز أو فائض.

ويأتي هذا التوجيه في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على ضبط منظومة الكتب المدرسية وضمان سلامة المحتوى، وكذلك منع استغلال أولياء الأمور عبر فرض شراء نسخ غير رسمية أو بأسعار غير مبررة من خارج القنوات المعتمدة.