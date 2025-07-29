نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صور.. انطلاق ثاني قطارات عودة السودانيين إلى وطنهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل القطار المخصوص الثاني رقم 1940 (درجة ثالثة مكيفة)، لنقل المئات من المواطنين السودانيين وذويهم الراغبين في العودة الطوعية إلى بلادهم، مرورًا بمحافظة أسوان ووصولًا إلى ميناء السد العالي النهري.

وحضر مراسم توديع المسافرين في محطة سكك حديد مصر بالقاهرة، السفير عماد الدين عدوي، سفير جمهورية السودان بالقاهرة، وعدد من قيادات الهيئة، وسط أجواء تسودها مشاعر التقدير والمودة المتبادلة.

وأعرب السفير السوداني عن امتنان بلاده العميق لمواقف مصر الداعمة لأمن واستقرار السودان، مثمنًا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم للشعب السوداني. كما وجّه الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على توفير التسهيلات اللازمة لضمان انتقال آمن ومُيسر للأشقاء السودانيين.

وأشار السفير إلى أن منظومة النقل المتكاملة التي تم توفيرها، والتي تشمل قطارات وأتوبيسات وعبارات نهرية بين أسوان ووادي حلفا، تعكس عمق التعاون بين البلدين، وحرص الدولة المصرية على تقديم الدعم والرعاية الكاملة للأشقاء العائدين إلى وطنهم.

من جانبها، أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر التزامها الكامل باستمرار تقديم خدماتها لتسهيل عودة المواطنين السودانيين، متمنية لهم رحلة آمنة وعودة سالمة إلى أرض الوطن.