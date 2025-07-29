نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طقس الثلاثاء 29 يوليو.. أجواء شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم، الثلاثاء الموافق 29 يوليو 2025، مشيرة إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة نهارًا على مختلف المحافظات، مع طقس حار رطب ليلًا، ومائل للحرارة خلال ساعات الصباح الباكر، لا سيما على السواحل الشمالية.

ارتفاع نسب الرطوبة يزيد الإحساس بالحرارة

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة، أن الطقس اليوم يشهد ارتفاعًا كبيرًا في نسب الرطوبة، إلى جانب هدوء نسبي في حركة الرياح، ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الجو عن المعدلات المسجلة في الظل، بقيم تتراوح بين 2 إلى 4 درجات مئوية.

تحذيرات من شبورة مائية ورياح مثيرة للرمال على بعض المناطق

وتوقعت هيئة الأرصاد تشكل شبورة مائية كثيفة من الساعة 4 إلى 8 صباحًا، خاصة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وذلك على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما حذرت الهيئة من:

فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من حلايب وشلاتين.

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية.

نشاط رياح معتدل على بعض شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية، يؤدي إلى ارتفاع الأمواج ما بين 1.5 إلى 2.25 متر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مختلف المحافظات

جاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم الثلاثاء على النحو التالي:

القاهرة الكبرى

العظمى: 38 درجة مئوية

الصغرى: 26 درجة مئوية

الإسكندرية

العظمى: 33 درجة مئوية

الصغرى: 24 درجة مئوية

مطروح

العظمى: 32 درجة مئوية

الصغرى: 23 درجة مئوية

سوهاج

العظمى: 42 درجة مئوية

الصغرى: 27 درجة مئوية

قنا

العظمى: 43 درجة مئوية

الصغرى: 27 درجة مئوية

أسوان

العظمى: 45 درجة مئوية

الصغرى: 29 درجة مئوية