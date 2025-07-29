نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التعليم" تشدد على سرعة حصر احتياجات المدارس من الكتب الدراسية للعام الجديد قبل منتصف أغسطس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025 / 2026، وجهت الوزارة خطابًا رسميًا إلى جميع مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، شددت خلاله على ضرورة الإسراع في تسجيل احتياجات المدارس من الكتب الدراسية لكافة المراحل التعليمية، بداية من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية والتعليم الفني بأنواعه، وذلك في موعد أقصاه منتصف أغسطس المقبل.

وأكدت الوزارة – في خطابها – على أهمية الاعتماد على أحدث قاعدة بيانات للطلاب، ومراعاة تسجيل أعداد الطلاب بدقة لكل صف دراسي على مستوى كل مدرسة، إلى جانب تحديد احتياجاتهم من الكتب الدراسية الأساسية وكتب الأنشطة التربوية، بما يضمن تلبية كافة المتطلبات مع بداية العام الدراسي دون أي عجز.

كما ألزم الخطاب جميع المدارس باتباع السياسة التعليمية المعتمدة عند طلب الكتب، والتي تشمل تقديم مستندات دالة على سداد قيمة الكتب لوزارة التربية والتعليم، والتأكد من مطابقة البيانات الواردة مع ما تم تسليمه فعليًا من الكتب، مشيرًا إلى ضرورة استخدام النسخ الجديدة المُراجعة والمعتمدة فقط، وعدم اللجوء إلى نسخ قديمة غير محدثة.

وشددت وزارة التعليم على أن أية طلبات لاحتياجات المدارس لن يُعتد بها ما لم تُنفذ وفقًا للتعليمات المنظمة، مشيرة إلى ضرورة تحديث بيانات الطلاب بصفة مستمرة وإخطار لجنة الكتب بالإدارة التعليمية فور حدوث أي تعديل، تفاديًا لوقوع عجز أو فائض في التوريدات.

ويأتي هذا الإجراء في ضوء حرص وزارة التعليم على تحسين مستوى الخدمات التعليمية وضمان وصول المناهج الدراسية المعتمدة إلى جميع الطلاب في توقيت مناسب، استعدادًا لعام دراسي منضبط ومنظم.