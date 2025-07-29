نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر المصري يطلق ثالث قوافل "زاد العزة".. مساعدات غذائية وطبية من مصر إلى غزة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن الهلال الأحمر المصري عن إطلاق القافلة الثالثة من مبادرة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة"، التي تحمل نحو 1300 طن من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة، وذلك عبر معبر كرم أبو سالم باتجاه جنوب القطاع.
وتضم القافلة الجديدة:
- 440 طنًا من السلال الغذائية المتنوعة
- 450 طنًا من الدقيق
- 150 طنًا من المستلزمات الطبية
- 200 طن من مستلزمات العناية الشخصية
استمرار القوافل لليوم الثالث على التوالي
ويأتي هذا في إطار استمرار جهود الهلال الأحمر المصري لليوم الثالث على التوالي ضمن حملة "زاد العزة"، حيث شهد اليوم الأول من الحملة إرسال أكثر من 1200 طن من المواد الغذائية، بينها:
- 840 طن دقيق
- 450 طن سلال غذائية متنوعه
أما اليوم الثاني فقد حمل نحو 1500 طن من المساعدات، تضمنت:
- 965 طن سلال غذائية
- 350 طن دقيق
- 200 طن مستلزمات عناية شخصية
وتُظهر الأرقام تصاعد وتيرة الدعم المصري لأهالي قطاع غزة، في ظل الأزمة الإنسانية الخانقة التي يشهدها القطاع.
الهلال الأحمر المصري.. الجسر الإنساني الدائم لغزة
أكد الهلال الأحمر المصري، باعتباره الآلية الوطنية المسؤولة عن تنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، استمرار عمله على الحدود منذ اندلاع الأزمة، دون توقف أو إغلاق للجانب المصري من معبر رفح.
وبحسب بيان الجمعية، فقد بلغ إجمالي ما تم إدخاله منذ بدء الأزمة نحو:
- 35 ألف شاحنة مساعدات
- بإجمالي نصف مليون طن من المواد الإغاثية والإنسانية
وذلك بجهود 35 ألف متطوع تابعين للهلال الأحمر المصري، يعملون بكفاءة عالية عبر كافة المراكز اللوجستية الحدودية، لضمان توصيل الدعم في أسرع وقت ممكن.