نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي يلتقي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لمناقشة تعزيز التعاون المشترك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعًا مهمًا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، مع المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي الجديد للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهات المعنية، كما شارك أحمد كجوك، وزير المالية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

مدبولي يهنئ الرئيس التنفيذي الجديد ويؤكد أهمية التعاون المستمر

في مستهل اللقاء، قدم رئيس الوزراء التهنئة للمهندس أديب الأعمى على توليه مهام منصبه الجديد، معربًا عن تطلعه إلى مواصلة الشراكة الفاعلة بين الحكومة المصرية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وأشاد مدبولي بخبرات الأعمى في المناصب الدولية السابقة، مؤكدًا أن المؤسسة تُعد شريكًا مهمًا في تمويل السلع الاستراتيجية التي تحتاجها مصر، خاصة في مجالي الحبوب والمنتجات البترولية.

الأعمى يشيد بالعلاقات مع مصر ويؤكد استمرار دعم التعاون الاقتصادي

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي للمؤسسة عن تقديره البالغ لحفاوة الاستقبال وحرص الحكومة المصرية على استمرار التعاون، ناقلًا تحيات الرئيس التنفيذي السابق للدكتور مصطفى مدبولي.

وأكد الأعمى أن الدعم الذي توفره الحكومة المصرية للمؤسسة أسهم بشكل فعّال في تحقيق الأهداف المشتركة خلال السنوات الماضية، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

استعراض برامج التعاون الحالي وآفاق الشراكة المستقبلية

وتناول الاجتماع مراجعة البرامج الحالية للتعاون بين مصر والمؤسسة، إضافة إلى مناقشة آفاق الشراكة المستقبلية، حيث أعرب الطرفان عن استعدادهما لدراسة ومناقشة كافة المقترحات المطروحة على مستوى الوزارات والهيئات المعنية.