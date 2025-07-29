نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوطنية للانتخابات تنتدب رؤساء وأعضاء اللجان العامة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 30 لسنة 2025 بشأن ندب رؤساء وأعضاء اللجان العامة، وكذلك لجان الحفظ وأمنائها، لتولي المهام التنظيمية في انتخابات مجلس الشيوخ المصري للعام 2025.

وبحسب القرار، تتولى اللجنة العامة مراجعة أوراق الانتخاب المُسلّمة من رؤساء اللجان الفرعية، كما يحق للمرشحين أو وكلائهم تقديم اعتراضات أمام اللجنة بشأن صحة إجراءات الاقتراع أو الفرز، وتفصل اللجنة العامة في هذه الاعتراضات، على أن يقوم أمين اللجنة بتحرير:

محضر مستقل لعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح بالنظام الفردي.

محضر آخر لعدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة.

محضر فرز مجمع من نسختين، يُثبت فيه أعداد الأصوات ضمن نطاق اللجنة.

ضوابط الاعتراضات والإجراءات القانونية

يتضمن محضر الفرز المجمع أيضًا الاعتراضات المقدمة من وكلاء المرشحين، وقرارات اللجنة بشأنها، مرفقة بالأسباب، ويوقّع المحضر كل من رئيس اللجنة العامة، أعضاؤها، وأمينها.

كما يُعلن رئيس اللجنة العامة بيانات مهمة تتعلق بالعملية الانتخابية، منها:

عدد الناخبين المقيدين.

عدد من أدلوا بأصواتهم.

عدد الأصوات الصحيحة والباطلة.

عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة.

وتستمر اللجنة العامة في أعمالها في اليوم التالي لإعلان الحصر العددي للأصوات، لتلقي التظلمات من أصحاب الشأن حول أي من إجراءات الاقتراع أو الفرز، وترسلها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، مشفوعة بالملاحظات، وفقًا للمادة (54) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 15 لسنة 2014.

مهام لجنة الحفظ وتأمين أوراق الانتخابات

تتولى لجنة الحفظ مسؤولية التنسيق مع رؤساء اللجان الفرعية، لمتابعة تنفيذ تعليمات حفظ أوراق العملية الانتخابية.

كما تتأكد اللجنة من:

تجهيز مكان مناسب للجنة العامة لمباشرة عملها.

استلام أوراق العملية الانتخابية من رؤساء اللجان الفرعية.

تحرير إيصال استلام رسمي.

تأمين الأوراق باستخدام الأقفال البلاستيكية بعد فتحها والتأكد من محتوياتها.

تسليمها إلى لجنة المتابعة بمحكمة البداية المختصة.

حملة توعية للمصريين بالخارج للتصويت

وفي سياق متصل، أطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات فيديو توعوي ضمن حملة "لازم تعرف"، لحث المصريين المقيمين بالخارج على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، أن "المصريين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الخارج لهم نفس حقوق المصريين في الداخل تمامًا".

وأوضح أن الهيئة تقوم بتحديد مقار اللجان بالخارج وعددها بالتنسيق مع وزارة الخارجية، مشيرًا إلى أن التصويت بالخارج يتم في أيام الانتخابات المقررة، من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً بتوقيت كل دولة.

خطوات التصويت في الخارج

حسب الفيديو التوعوي، فإن الإجراءات مبسطة لتسهيل المشاركة، ويكفي أن يحمل الناخب معه:

بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري.

وأكد بنداري: "الموضوع سهل مفهوش أي تعقيدات... صوتك أكيد بيصنع فرق".