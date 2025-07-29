نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصول دفعة جديدة من الأوناش العملاقة إلى محطة حاويات هاتشيسون بميناء السخنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن وصول السفينة المتخصصة ZHEN HUA 36 إلى رصيف محطة "هاتشيسون 1" بميناء السخنة، وعلى متنها مجموعة جديدة من المعدات الثقيلة المستخدمة في مناولة الحاويات.

وأوضح الوزير أن السفينة تحمل 3 أوناش رصيف STS عملاقة من إجمالي 6 أوناش يتم توريدها تباعًا، إلى جانب 12 ونش ساحة RTG ضمن مجموعة مكونة من 18 ونشًا سيتم تشغيلها خلال المرحلة الأولى للمشروع، الذي يُعد جزءًا من الممر اللوجستي الممتد من السخنة إلى الدخيلة.

وأكد أن هذه الأوناش تمثل أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال تداول الحاويات، بما يواكب متطلبات العمل مع السفن العملاقة ذات الحمولات الكبيرة، ويسهم في تحسين معدلات الأداء وخفض زمن التراكي والتفريغ.

وأشار الوزير إلى أن محطة "هاتشيسون 1" صُممت لتكون واحدة من أكثر المحطات الذكية تطورًا في المنطقة، حيث تعتمد على:

أنظمة تحكم متكاملة لإدارة التشغيل (TOS)

تقنيات تتبع ذكية باستخدام GPS وRFID

حلول رقمية لتقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة

إدارة مركزية للعمليات عبر غرف تحكم حديثة

وشدد الوزير على أن هذه المعدات تمثل نقلة نوعية في البنية الفوقية لمحطة الحاويات، وتدعم جاهزيتها لاستقبال الخطوط الملاحية العالمية، في ظل ما يشهده قطاع النقل البحري في مصر من طفرة كبيرة في البنية التحتية والتشغيل.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على التزام الوزارة بمواصلة التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، لضمان تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية بالموانئ المصرية، بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة واللوجستيات.