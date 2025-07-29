نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة: توقيع بروتوكول لدعم الولادات الطبيعية ضمن المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة سانوفي-مصر للصناعات الدوائية، بعنوان «بداية آمنة» لتعزيز الولادات الطبيعية وتقليل معدلات الولادات القيصرية غير المبررة.

يأتي البروتوكول ضمن المحور الثاني للمبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية» ويهدف إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتعزيز صحة الأم والطفل في جميع أنحاء مصر.

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وقّع البروتوكول الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة، والدكتور شريف رشدي، رئيس القطاع الطبي لشركة سانوفي بمصر وإفريقيا.

وأشاد الوزير خلال مراسم التوقيع بنجاحات المبادرة والتعاون المثمر مع سانوفي، مؤكدًا التزام الوزارة بدعم الخدمات الصحية والتوعوية للوصول إلى كافة المحافظات.

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وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن البروتوكول يركز على رفع الوعي بالولادات الطبيعية الآمنة، وتسليط الضوء على مخاطر الولادات القيصرية غير الضرورية، خاصةً جلطات الأوردة الدموية (VTE) بعد الولادة، كما يشمل تنفيذ حملات توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتدريب 1000 أخصائي رعاية صحية لتقديم رعاية مثالية للأم والطفل، بالإضافة إلى تطوير أدوات تقييم المخاطر وبروتوكولات الرعاية.

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من جانبه، أكد أدريان ديلامار-ديبوتفيل، المدير العام لشركة سانوفي مصر، على التزام الشركة بتعزيز التعاون مع الوزارة في مجالات الرعاية الصحية والابتكار، بما يشمل دعم التجارب الإكلينيكية وتطبيقات الصحة الرقمية، كما قدّم جان فرانسوا لوغور، الرئيس التنفيذي لتطبيق إلفي، عرضًا حول دور التطبيق في تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية.

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حضر التوقيع عدد من المسؤولين، من بينهم الدكتورة كوثر محمود عضو مجلس الشيوخ ونقيب التمريض واللواء دكتور عمرو عايد، مساعد وزير الصحة لنظم المعلومات، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس هيئة المستشفيات، وممثلون عن شركة سانوفي.