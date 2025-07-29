نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «القومي للطفولة» يوجه بتنفيذ مبادرة «زرع.. حصد» لمواجهة العنف ضد الصغار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُعقد الاجتماعات الدورية لأعضاء مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة برئاسة الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس، وبحضور الدكتورة هيام نظيف نائبة رئيس المجلس، وجميع عضواته وأعضائه، إضافة إلى الأمين العام والمستشار القانوني للمجلس.

وجهت الدكتورة سحر السنباطي خلال الاجتماع بتنفيذ مبادرة «زرع.. حصد» التي تهدف إلى مناهضة العنف ضد الأطفال، بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة في ست محافظات كمرحلة أولى، على أن يتم التطبيق في باقي محافظات الجمهورية تباعًا. أشارت إلى انتهاء العمل بمبادرة «بكرة بينا» التي تبنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدةً على أهمية رفع الوعي بكافة القضايا التي تشكل خطرًا على الأطفال، والتوعية بحالات تعريض الأطفال للخطر المنصوص عليها في المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008. ويجري دراسة تطبيق سياسات حماية الطفل في جميع المنشآت التي تتعامل مع الأطفال، مع التأكيد على أن تكون هذه السياسات معلنة ومطبقة، بالإضافة إلى إعداد مدربين معتمدين لضمان الاستدامة والاستمرارية، مع إعداد دليل تدريبي موحد.

لفتت «السنباطي» إلى أن الفترة القادمة ستشهد توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع جهات مختلفة، وذلك في إطار حرص المجلس على حشد وتوحيد الجهود المبذولة، والتنسيق وبناء الشراكات فيما يخص تعزيز الموارد وتحقيق الأهداف المشتركة بفاعلية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال.

أشارت «السنباطي» إلى إيفاد أربعة أطفال من سفراء المجلس للطفولة للمشاركة في أعمال الجلسة الثانية من الدورة الرابعة للبرلمان العربي للطفل تحت عنوان «الهوية الثقافية للطفل العربي»، والتي تُقام في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تناول الاجتماع استعراض مؤشرات العمل خلال الفترة السابقة وما تم إنجازه وفقًا للجداول الزمنية المحددة، كما شهد طرح أفكار من أعضاء مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة من شأنها النهوض بقضايا الطفل.