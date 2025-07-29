أحمد جودة - القاهرة - افتتاح المرحلة الأولى من تطوير ساحة المسجد الإبراهيمي بدسوق.. خطوة جديدة في مسار إحياء المزارات الدينية والتاريخية

افتتاح المرحلة الأولى من تطوير ساحة المسجد الإبراهيمي بدسوق.. خطوة جديدة في مسار إحياء المزارات الدينية والتاريخية، في إطار خطة الدولة للارتقاء بالمساجد التاريخية والمزارات الدينية، تم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع تطوير ساحة المسجد الإبراهيمي بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، ضمن جهود الدولة في دعم البنية الدينية والثقافية وتحسين الصورة البصرية للمناطق التراثية.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن هذا المشروع يأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إحياء المزارات الدينية، وتحويلها إلى مقاصد روحية وسياحية تليق بمكانتها الدينية والتاريخية، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية من التطوير ستبدأ قريبًا، استكمالًا لهذا التحول الحضاري الذي تشهده المدينة.

ويمثل المسجد الإبراهيمي أحد أهم المعالم الإسلامية في دلتا مصر، ويحظى بمكانة روحية كبيرة، حيث يقصده الزوّار من مختلف أنحاء الجمهورية، خصوصًا خلال موسم مولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي.

ويعكس المشروع رؤية الدولة نحو تحقيق التوازن بين الحفاظ على التراث وتطوير البنية التحتية، بما يخدم المواطنين ويعزز من مكانة مصر الروحية والثقافية على الخريطة السياحية والدينية.