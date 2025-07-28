الرئيس السيسي يوجه بعلاج الكابتن حسن شحاتة تقديراً لتاريخه ودوره الوطني

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 يوليو 2025 11:28 مساءً - في لفته إنسانية، وجّه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الرعاية الصحية اللازمة والاهتمام الطبي الفوري للكابتن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، وذلك على خلفية الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.

هذا، وتأتي توجيهات السيد الرئيس حرصًا على تقديم الدعم الكامل للكابتن حسن شحاتة، تقديرًا لما قدمه من إنجازات تاريخية للرياضة المصرية، ولما يحظى به من مكانة خاصة في قلوب المصريين، وفي إطار النهج الذي تتبعه الدولة المصرية في الاهتمام برموزها الوطنية.