دون إصابات.. الهلال الأحمر يتدخل فورا لإغاثة أسرة تضررت من حريق بالعريش

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 يوليو 2025 10:32 مساءً - تمكن فريق الاستجابة السريعة العاجلة التابع لفرع الهلال من حمد حريق نشب ، اليوم الأحد ، في مسكن عبارة عن عشه بمنطقة حي العبور شرق مدينة العريش، وادى إلى تضرر الأسرة بصور مباشرة من آثار الحريق.

وحسب بيان صادر عن فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء ، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر تلقت بلاغًا بوقوع حريق في "عشة" بمنطقة حي العبور، كانت تُستخدم كمأوى وسكن لإحدى الأسر، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وعلى الفور، تحرك فريق التدخل السريع إلى موقع الحادث، حيث تم تقييم الوضع والاحتياجات الإنسانية للأسرة المتضررة، تمهيدًا لتقديم المساعدات العاجلة.

وبناءً على التقييم، تم الدفع بفريق دعم إضافي لتوفير المستلزمات المعيشية الضرورية وتقديم الإغاثة المباشرة، بهدف التخفيف من آثار الحريق وتحسين أوضاع الأسرة.

وأكد الهلال الأحمر المصري استمراره في الاستجابة السريعة والفعالة لمختلف الحالات الطارئة، حرصًا على دعم المجتمع المحلي في الظروف الصعبة، وتنفيذًا لرسالته الإنسانية في توفير الإغاثة لكل من يحتاجها