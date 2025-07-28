نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رائحة غاز بشارع البحر الأعظم بالجيزة بسبب أعمال الصيانة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة أن الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" ستُجري أعمال صيانة طارئة مساء اليوم الإثنين 28 يوليو 2025، في شارع البحر الأعظم أمام فندق سويس إن، وذلك بدءًا من الساعة 11 مساءً وحتى الانتهاء من الأعمال، ما قد يترتب عليه انبعاث رائحة غاز مؤقتة في محيط المنطقة.

وأكدت الشركة أن تلك الأعمال لن تتسبب في قطع الغاز عن أي منشأة أو عقار، مشيرة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الفنية والوقائية اللازمة، بما في ذلك تنفيذ مناورة فنية للتأكد من سلامة الشبكة وعدم تأثر العقارات المجاورة.

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين عدم القلق من رائحة الغاز خلال فترة العمل، مشددة على تواجد فرق الطوارئ والصيانة بالموقع لضمان أعلى مستويات الأمان والسلامة.

ولأي استفسارات، يُرجى الاتصال برقم طوارئ الغاز "129" من أي هاتف أرضي.