رئيس الوزراء: التنسيق بين الجهات الحكومية وإعادة هيكلة الأصول لدعم الاقتصاد الوطني

أحمد جودة - القاهرة - الحكومة تبدأ تنفيذ خطة إنشاء وحدة مركزية لإدارة الشركات المملوكة للدولة وإعادة هيكلة الأصول غير المستغلة

أكد الوزراء المشاركون في الاجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة ستشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، بهدف تحقيق إدارة متكاملة للشركات العامة.

وأشاروا إلى أن هذه الوحدة ستعمل على إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل، بما يسهم في تعزيز موارد الدولة ودعم الاقتصاد الوطني من خلال رفع كفاءة الأصول وتحقيق أقصى استفادة منها.

إعداد الهيكل التنظيمي وخطة عمل متكاملة للوحدة الجديدة

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد الاتفاق على إعداد الهيكل التنظيمي للوحدة فور موافقة البرلمان على القانون الخاص بإنشائها، إلى جانب وضع خطة عمل متكاملة تتضمن الأولويات والملفات الاستراتيجية التي ستتولى الوحدة التركيز عليها في المرحلة الأولى من عملها.

وأكد أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مؤسسيًا مهمًا لتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة إدارة أصول الدولة.

تعظيم العائد من الأصول وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الحكومة لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، من خلال نقل ملكية عدد من الشركات والأصول إلى صندوق مصر السيادي لتحقيق الاستخدام الأمثل، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، بما يسهم في دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات الجديدة.

وشددت الحكومة على أن هذه الإجراءات لن تمس ملكية الدولة للأصول الاستراتيجية، التي ستظل تحت سيطرتها لضمان تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية المصالح الوطنية.