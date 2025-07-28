نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «جهار» تعلن اعتماد 11 منشأة صحية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، عن أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز جودة الرعاية الصحية، والتي أسفرت عن منح 11 منشأة صحية الاعتماد الكامل أو المبدئي أو تجديد الاعتماد، وفقًا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دوليًا من منظمة «الإسكوا».

وافقت اللجنة على منح الاعتماد الكامل لمدة ثلاث سنوات لأربع منشآت صحية، بعد استيفائها متطلبات الاعتماد الصادرة عن «GAHAR»، وشملت منشأتان تابعتان لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، وهما: وحدة طب أسرة الوادي الأخضر، ومركز طب أسرة الإسماعيلية الجديدة.

أُضيفت إليهما منشأتان تابعتان للقطاع الخاص بالسويس، وهما: صيدلية الدكتور أحمد سمير، وصيدلية الدكتورة رانيا أبوبكر.

قررت اللجنة أيضًا منح الاعتماد المبدئي لأربع وحدات ومراكز لطب الأسرة، وهي: وحدة طب أسرة المهدية بالشرقية، ومركز طب أسرة قهبونة بالشرقية، ومركز طب أسرة تفتيش السرو بدمياط، ووحدة طب أسرة الشيخ ضرغام بدمياط.

يأتي هذا الاعتماد تتويجًا لالتزام تلك المنشآت بمعايير تقديم خدمات صحية آمنة، قائمة على فعالية الأداء واستمرارية التحسين، ضمن منظومة الرعاية الأولية.

أصدرت اللجنة قرارات بتجديد الاعتماد لكل من مستشفى رمد بورسعيد في بورسعيد، ومعمل المختبر 2 بالإسماعيلية، إضافة إلى تجديد الاعتماد المبدئي لمستشفى مركز أورام مدينة نصر بالقاهرة.

أكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن تحقيق التميز المؤسسي في الخدمات الصحية يتطلب بيئة داعمة تقوم على توفير منظومة دعم فني منهجي ومستدام، والتزام فعلي بتطبيق أفضل الممارسات الصحية، بالإضافة إلى الاستثمار الاستراتيجي في تنمية الكوادر البشرية وتأهيلها للارتقاء بجودة الأداء.

وأضاف أن «GAHAR» تؤمن بضرورة تفعيل الشراكة مع مختلف مقدمي الخدمة في القطاعين الحكومي والخاص، مشيرًا إلى أن نشر ثقافة الجودة يُعد أحد أهم محاور تطوير المنظومة الصحية، ورافدًا رئيسيًا لتحقيق رضا المواطنين عن الخدمة.

أوضح الدكتور أحمد طه أن الهيئة قامت بتنفيذ أكثر من 1800 زيارة دعم فني حتى الآن، شملت زيارات ميدانية، ودعمًا فنيًا عن بعد، بهدف تمكين المنشآت من فهم وتطبيق معايير «GAHAR» بفاعلية، مما يسهم في تسريع وتيرة التحول إلى نموذج التأمين الصحي الشامل الذي تتبناه الدولة.

وجه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التهنئة لفرق الجودة في المنشآت التي حصلت على الاعتماد، مشيدًا بإصرارهم ومثابرتهم والتزامهم الكامل بمعايير الجودة، ومؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل نقطة انطلاق نحو تطوير مستدام يلبي طموحات الدولة المصرية في تقديم خدمات صحية آمنة وإنسانية وعالية الجودة.