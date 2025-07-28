نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة رقمية مبتكرة لمواجهة الفكر المتطرف وتعزيز الوعي المجتمعي ومسابقة لاكتشاف المواهب في تلاوة القرآن والإنشاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وزارة الأوقاف تطلق منصة رقمية جديدة وتكشف عن مسابقة لاكتشاف المواهب في تلاوة القرآن والإنشاد

استعرض الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف خلال اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أحدث التطورات الخاصة بإطلاق منصة رقمية جديدة تهدف إلى نشر خطاب ديني رشيد ومواجهة الفكر المتطرف.

وأوضح الوزير أن المنصة تضم محتوى متنوعًا يشمل العلوم الإسلامية والعلوم الموسوعية، إلى جانب مبادرات توعوية تستهدف مواجهة السلوكيات السلبية داخل المجتمع مثل التنمر، تعاطي المخدرات، إيذاء ذوي الهمم، وتخريب الممتلكات العامة.

وأشار الوزير إلى أن الخطة المستقبلية للمنصة تتضمن تحويل المحتوى إلى مرئي ومسموع لزيادة انتشار الرسالة التوعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير أساليب التواصل وتبسيط المعلومة بما يناسب جميع الفئات.

مسابقة “الأصوات”.. لاكتشاف المواهب في تلاوة القرآن الكريم والابتهالات

ناقش الاجتماع أيضًا تطورات مسابقة "الأصوات" التي أطلقتها وزارة الأوقاف بهدف اكتشاف أفضل الأصوات في تلاوة القرآن الكريم والابتهالات الدينية والإنشاد.

وأكد الوزير أن هذه المسابقة تأتي في إطار ريادة مصر في مجال تلاوة القرآن والإنشاد الديني، وحرصها على تقديم جيل جديد من المواهب المتميزة التي تحمل رسالة الفن الديني الراقي.

توجيهات الرئيس السيسي: تأهيل الأئمة وتعزيز آليات التواصل

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مواصلة تأهيل الأئمة وتعزيز قدراتهم العلمية والمهارية لمواجهة الفكر المتطرف ونشر القيم الدينية الصحيحة، إلى جانب تطوير آليات التواصل الحديثة لترسيخ الوعي الديني والمجتمعي.

وأكد الرئيس أهمية التنسيق بين وزارة الأوقاف والجهات المعنية لاستكمال استراتيجية الدولة في تصحيح المفاهيم المغلوطة ومكافحة التطرف بجميع أشكاله.