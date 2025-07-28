نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي يوجّه بمتابعة مبادرة "صحح مفاهيمك" وصياغة استراتيجية شاملة لتجديد الخطاب الديني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير الأوقاف

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، لمتابعة عدد من الملفات الخاصة بعمل الوزارة ومبادراتها التوعوية.

مبادرة "صحح مفاهيمك".. ركيزة لبناء وعي ديني ومجتمعي مستنير

استعرض وزير الأوقاف الموقف التنفيذي للمبادرة التوعوية "صحح مفاهيمك" التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا، والتي تهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة والتصدي لصورة التطرف الديني وغير الديني، بما يسهم في استعادة الشخصية المصرية المتوازنة دينيًا ووطنيًا.

ووجّه الرئيس السيسي بضرورة المتابعة المستمرة لآليات تنفيذ المبادرة لضمان تحقيق أهدافها بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

أربعة محاور رئيسية لاستراتيجية تجديد الخطاب الديني

استعرض الوزير خلال الاجتماع ملامح الرؤية الاستراتيجية لتجديد الخطاب الديني، والمكونة من أربعة محاور أساسية:

مواجهة التطرف الديني بكل صوره

مكافحة التطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والسلوكيات السلبية

بناء الإنسان وتنمية وعيه

صناعة الحضارة وإرساء قيم السلام والتسامح

كما تضمن الاجتماع مناقشة وثيقة تجديد الخطاب الديني التي تشمل الإجراءات التنفيذية لتحقيق المستهدف.

منصة رقمية جديدة لمواجهة الفكر المتطرف وتعزيز الوعي

قدّم وزير الأوقاف عرضًا حول المنصة الرقمية الجديدة التي تضم محتوى متنوعًا يغطي العلوم الإسلامية والموسوعية، إلى جانب مبادرات توعوية لمواجهة السلوكيات السلبية مثل التنمر وتعاطي المخدرات.

وأشار إلى خطط تطوير المنصة وتحويل محتواها إلى مرئي ومسموع وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في توصيل الرسالة التوعوية.

مسابقة لاكتشاف المواهب في تلاوة القرآن والابتهالات

تناول الاجتماع أيضًا مستجدات مسابقة "الأصوات" التي تهدف لاكتشاف أفضل الأصوات في تلاوة القرآن الكريم والإنشاد الديني، بما يعكس ريادة مصر في هذا المجال.

ووجّه الرئيس السيسي بمواصلة تأهيل الأئمة وتعزيز قدراتهم لمواجهة الفكر المتطرف وتطوير آليات التواصل لترسيخ الوعي.