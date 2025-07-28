ليفربول يتصدر سباق المرشحين للفوز بلقب الدوري الإنجليزي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 يوليو 2025 07:36 مساءً - كشفت شركة مراهنات عالمية عن نسب الترشيحات الخاصة بالفريق الأقرب للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد 2025-26، والتي أظهرت تفوقًا واضحًا لنادي ليفربول على باقي المنافسين، حيث حظي بنسبة دعم بلغت 42%، متفوقًا بفارق كبير على مانشستر سيتي وأرسنال وتشيلسي.

ونقلت شبكة "سكاواكا" العلامية، المتخصصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، تعكس هذه النسبة ثقة جماهيرية ومراهناتية عالية فى مشروع ليفربول الجديد، خاصة بعد التدعيمات اللافتة في سوق الانتقالات الصيفية، وفى مقدمتها صفقة النجم الألماني فلوريان فيرتز، التي جعلته أغلى لاعب وسط في تاريخ البريميرليج.

ويأتي تراجع نسبة مانشستر سيتي حامل اللقب في أربع من آخر خمسة مواسم – إلى 14%، بمثابة مؤشر على شكوك تحيط باستمرار هيمنة كتيبة بيب جوارديولا، خاصة في ظل التحولات داخل الفريق والضغوط المتزايدة من فرق مثل ليفربول وأرسنال.

أما تشيلسي وأرسنال، اللذان نالا 13% من الترشيحات لكل منهما، فيُنظر إليهما كمرشحين قويين حال نجاحهما فى تثبيت الاستقرار الفني واستثمار عمق التشكيلة.

وجاء مانشستر يونايتد فى المركز الخامس بنسبة 11%، وسط ترقب لما سيقدمه الفريق تحت قيادة فنية جديدة بعد موسم مخيب للآمال. بينما تراجعت حظوظ نيوكاسل يونايتد إلى 2%، ما يعكس غياب الثقة في قدرته على المنافسة على اللقب هذا الموسم.

ترتيب الفرق وفقًا لنسب الترشيح التي أبرزتها شبكة "سكاواكا":

1- ليفربول – 42%

2- مانشستر سيتي – 14%

3- تشيلسي – 13%

4- أرسنال – 13%

5- مانشستر يونايتد – 11%

6- نيوكاسل يونايتد – 2%