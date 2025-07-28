نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مياه الجيزة تكرم المتفوقين.. ورئيسها: نُخرّج جيلًا يسد فجوة الكفاءات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقليد سنوي يهدف إلى تشجيع الكفاءات الشابة وتأهيل كوادر متخصصة، أقامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، برئاسة المهندس منصور بدوي رئيس الشركة، احتفالية لتكريم العشرة الأوائل من طلاب المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة. يأتي هذا التكريم ضمن برنامج سنوي تنظمه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، ويؤكد على أهمية الاستثمار في التعليم الفني لتلبية احتياجات قطاع المياه والصرف الصحي.

تعليم فني متخصص لسد الفجوة في الكفاءات



حيث أوضح المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن هذا التكريم يعكس تقدير الشركة لجهود الطلاب المتميزين، وإيمانها الراسخ بضرورة إعداد كوادر فنية مؤهلة، وأشار بدوي إلى أن الشركة القابضة قامت بإنشاء مدارس متخصصة لهذا الغرض، ويبلغ عدد الشركات المشاركة في هذا المشروع الحيوي سبع شركات على مستوى الجمهورية، من بينها شركة الجيزة.

"مدرسة بولاق الفنية": نموذج رائد في التعليم التقني

وتخدم مدرسة بولاق الفنية، التابعة لشركة مياه الجيزة، أبناء محافظتي الجيزة والفيوم، وتأسست المدرسة قبل نحو أربع سنوات، وتحتفل هذا العام 2025 بتخريج الدفعة الثانية من طلابها.

ولفت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إلى أن أحد خريجي المدرسة حصد المركز الثاني على مستوى الجمهورية في التعليم الفني، والمركز الأول على مستوى محافظة الجيزة، مما يؤكد على جودة التعليم المقدم بالمدرسة.

كما تقدم المدرسة نموذجًا فريدًا في التعليم الفني المتخصص، حيث توفر للطلاب ورش عمل ومعامل حديثة، بالإضافة إلى نخبة من المدرسين المتخصصين. تضم المدرسة حاليًا ثلاثة تخصصات رئيسية:

-تشغيل وصيانة المحطات

-المعامل

-الشبكات

ومن المقرر إضافة تخصص جديد هذا العام وهو "الطلمبات"، نظرًا للحاجة الماسة إلى كوادر مدربة في هذا المجال الحيوي. يهدف هذا النموذج التعليمي إلى إعداد جيل قادر على مواكبة التطورات التكنولوجية في قطاع المياه والصرف الصحي والمساهمة بفعالية في تشغيل وصيانة المحطات ومتابعة المشروعات المختلفة.

إنجازات ملموسة ومراحل جديدة في حياة كريمة

واستعرض المهندس منصور بدوي، جهود شركة الجيزة في تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بمراكز الصف وأطفيح، ويشمل مركز الصف 20 قرية، ومركز أطفيح 22 قرية، ويتم تنفيذ نحو 82 مشروعًا في شبكات المياه والصرف الصحي بطول يناهز 400 كيلومتر لكل منهما، بالإضافة إلى ذلك، تشمل المشروعات 52 محطة رفع للصرف الصحي، و6 محطات معالجة، ومحطة مياه رئيسية بطاقة إنتاجية تبلغ 34 ألف متر مكعب، و4 روافع رئيسية لخدمة 42 قرية.

وتتولى شركة مياه الجيزة مسؤولية تنفيذ الوصلات المنزلية، بينما تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجهاز التنفيذي تنفيذ المحطات والشبكات الرئيسية. وصلت نسبة الإنجاز في هذه المشروعات إلى 90%، وأصبحت معظمها تعمل بكامل طاقتها لخدمة المواطنين في القرى المستهدفة.

كما أشار رئيس شركة مياه الجيزة، إلى بدء المرحلة الثانية من مشروعات "حياة كريمة" في محافظة الجيزة، والتي تشمل مراكز منشأة القناطر، البدرشين، والعياط. بدأت الشركة في طرح المشروعات وتنفيذ الدراسات بالتعاون مع أفضل المكاتب الاستشارية لتحديد احتياجات المواطنين تمهيدًا لتنفيذ مشروعات المرحلة الجديدة.