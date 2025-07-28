"حياة كريمة" تُثمن تصريحات الرئيس بشأن موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلطسينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 يوليو 2025 06:36 مساءً - ثمنت مؤسسة حياة كريمة تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية واستمرار الدولة في تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لقطاع غزة، وحرصها على تأمين دخول المساعدات من خلال المعابر المشتركة وخاصة معبر رفح رغم التحديات المعقدة على الأرض.

وأكدت المؤسسة - في بيان اليوم /الاثنين/ - دعمها الكامل لهذا التوجه الإنساني النبيل الذي يجسد دور مصر التاريخي في مساندة القضية الفلسطينية، ويؤكد ثوابت السياسة المصرية القائمة على نصرة الشعب الفلسطيني وخاصة في غزة وتخفيف معاناته في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها.

وأوضحت أنها حرصت منذ بداية الأزمة الإنسانية في قطاع غزة على تنفيذ حملات توعية موجهة للنشء والشباب في الداخل المصري؛ لتعزيز فهمهم للقضية الفلسطينية، والتأكيد على الدور المصري التاريخي والثابت في دعم الشعب الفلسطيني.

وتابعت أنه تكاملًا مع هذا الدور التوعوي، تم منذ بدء الأحداث إرسال 600 شاحنة مساعدات إغاثية عبر معبر رفح محمّلة بالمواد الغذائية الجاهزة، والمياه، والمستلزمات الطبية والبطاطين والملابس، وذلك ضمن حملات إغاثة إنسانية كبرى؛ استجابة لنداءات التضامن مع الأشقاء بالقطاع تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأكدت المؤسسة استعدادها التام لتسخير كافة إمكاناتها اللوجستية والبشرية للمشاركة في جهود الإغاثة سواء من خلال توفير المساعدات الغذائية والطبية أو من خلال فرق المتطوعين المدربين المنتشرين في مختلف محافظات الجمهورية.

كما دعت جميع الشركاء في المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى المشاركة ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتقديم يد العون للأشقاء في غزة؛ انطلاقًا من روح التضامن والواجب الإنساني، سائلين الله أن يكتب السلام لأهل غزة وأن تُكلّل الجهود المصرية بالنجاح في إيصال المساعدات ووقف الحرب وإنهاء المعاناة.