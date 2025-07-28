نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل تعليم الجيزة يتابع امتحانات الدور الثاني للابتدائية والإعدادية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، زيارة تفقدية لعدد من مدارس إدارة العمرانية التعليمية، وذلك لمتابعة سير امتحانات الدور الثاني للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، والوقوف على مدى جاهزية المدارس من حيث أعمال الصيانة استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2026.

وخلال الجولة، تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اللجان الامتحانية واطمأن على سير الامتحانات، والتزام الملاحظين بالتعليمات، ووجه بضرورة توفير بيئة هادئة وآمنة تضمن أداء الطلاب للامتحانات في أفضل ظروف ممكنة.

كما قرر "عطية" إحالة كل من ملاحظ لجنة، ورئيس الكنترول، ومدير إحدى المدارس إلى التحقيق الفوري، نظرًا لتقصيرهم في أداء المهام المكلفين بها، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير أو إهمال يمس مصلحة الطلاب أو يعوق انتظام العملية التعليمية.

وفي رسالة واضحة، شدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على أن المتابعة الميدانية ستستمر بشكل يومي في جميع الإدارات التعليمية، وذلك بهدف:

-ضمان حُسن سير امتحانات الدور الثاني.

-رصد مدى انضباط المدارس وجاهزيتها للعام الجديد.

-التأكد من الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة الضرورية.

-تعزيز قيم الانضباط والمسؤولية بين جميع العاملين بالمنظومة التعليمية.

كما وجه "عطية" بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والضرورية قبل بدء الدراسة، مؤكدًا أن العام الجديد يجب أن ينطلق وسط بيئة تعليمية آمنة، نظيفة، ومحفزة للتعلم.

WhatsApp Image 2025-07-28 at 1.30.45 PM

WhatsApp Image 2025-07-28 at 1.30.12 PM