ضبط المتهمين بسرقة عدادات مياه من مدخل أحد العقارات بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 يوليو 2025 05:24 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام شخصين بإرتكاب واقعة سرقة عدادات مياة من مدخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة.

بالفحص تم تحديدهما وأمكن ضبطهما ( عاطلان "يحملان جنسية إحدى الدول" - مقيمان بدائرة القسم ) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وأضافا بقيامهما ببيع المسروقات لدى عميلهما سيئ النية (تاجر خردة - مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه ، وتم بإرشاده ضبط المسروقات بمحل إقامته .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .