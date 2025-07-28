ترامب معلقا على المجاعة في غزة: لا أعرف.. وعلى إسرائيل التعامل بطريقة مختلفة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 يوليو 2025 04:28 مساءً - ردا على سؤال وجه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن إدعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بعدم وجود أزمة مجاعة في غزة، قال ترامب: لا اعرف، مشيرا إلى صور الأطفال الجائعين في غزة التي تظهر عبر التليفزيون.

وفقا لشبكة ايه بي سي، قال ترامب يوم الاثنين خلال لقائه برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في اسكتلندا: "لا اعرف.. أعني، بناء على ما يظهر على التليفزيون، أقول لا تحديدًا، لأن هؤلاء الأطفال يبدون جائعين جدًا، لكننا نُقدّم الكثير من المال والطعام، ودول أخرى تُكثّف جهودها الآن".