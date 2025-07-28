ترامب معلقا على المجاعة في غزة: لا أعرف.. وعلى إسرائيل التعامل بطريقة مختلفة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 يوليو 2025 04:28 مساءً - ردا على سؤال وجه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن إدعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بعدم وجود أزمة مجاعة في غزة، قال ترامب: لا اعرف، مشيرا إلى صور الأطفال الجائعين في غزة التي تظهر عبر التليفزيون.
وفقا لشبكة ايه بي سي، قال ترامب يوم الاثنين خلال لقائه برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في اسكتلندا: "لا اعرف.. أعني، بناء على ما يظهر على التليفزيون، أقول لا تحديدًا، لأن هؤلاء الأطفال يبدون جائعين جدًا، لكننا نُقدّم الكثير من المال والطعام، ودول أخرى تُكثّف جهودها الآن".
وسارع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي يزور ترامب في منزله باسكتلندا إلى التعليق، واصفًا ما يحدث في غزة بأزمة إنسانية و"كارثة مُطلقة".
وقال ترامب إن الأطفال في قطاع غزة يجب أن ينعموا بالغذاء والأمان على الفور رغم عدم اقراره بالكارثة هناك، وأضاف "بناء على ما يعرضه التليفزيون، يبدو أن الأطفال يعانون جوعاً شديداً.. يجب أن ينعم الأطفال بالغذاء والأمان على الفور".
وتابع قائلاً: "قلت لإسرائيل إنه ربما يتعين عليهم التعامل مع الأمر بطريقة مختلفة.. قدمنا الكثير من المال لقطاع غزة، لكن لم يشكرنا أحد".
جاءت هذه التعليقات بعد ساعات من إعلان وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان لها أن 14 شخصًا آخرين لقوا حتفهم بسبب سوء التغذية خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينهم طفلان.
وأضافت الوزارة أن 29 فلسطينيًا آخرين قُتلوا في غارات جوية إسرائيلية منذ منتصف الليل بالتوقيت المحلي.