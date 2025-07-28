طارق رضوان: كلمة الرئيس السيسي بشأن غزة نداء إنساني وموقف مصري ثابت لدعم فلسطين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 يوليو 2025 04:28 مساءً - قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن التصعيد المتواصل في قطاع غزة، وما يشهده من دمار غير مسبوق ومعاناة إنسانية تفوق كل وصف، دفع الجميع لمتابعة باهتمام بالغ الكلمة الهامة التي ألقاها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي عبّر فيها بوضوح عن موقف الدولة المصرية الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ومساندتها المطلقة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأضاف رضوان أن السيد الرئيس وصف ما يحدث في غزة بأنه "كارثة بكل المقاييس"، مؤكدًا أن الأمر لم يعد يحتمل الصمت، وأنه "يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا وفوريًا لوقف نزيف الدم وإنهاء معاناة الأبرياء".

وأوضح أن الرئيس أشار بوضوح إلى الدور الذي تضطلع به مصر، قائلاً: "نبذل كافة الجهود الممكنة، من خلال اتصالاتنا وتحركاتنا الإقليمية والدولية، لتثبيت وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع"، محذرًا من أن استمرار العدوان ينذر بانفجار إقليمي ستكون عواقبه وخيمة على الجميع.

ولفت رضوان إلى أن السيد الرئيس وجّه رسالة قوية للمجتمع الدولي، داعيًا كافة الأطراف ذات التأثير إلى تحمّل مسؤولياتها، وموجّهًا دعوة مباشرة إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، باعتباره شخصية قادرة على التأثير، قائلاً: "أدعو الرئيس ترامب إلى بذل كل جهد ممكن لإنهاء هذه الحرب، فالوضع لم يعد يُحتمل، والشعب الفلسطيني يستحق الحياة بكرامة".

وأشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واستنادًا إلى الموقف التاريخي لمصر، أعاد التأكيد على أن "الحل الدائم والعادل للقضية الفلسطينية لن يتحقق إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين، بإقامة دولة فلسطين.