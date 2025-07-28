لأول مرة في تاريخها.. الشبكة الكهربائية الموحدة تسجل أعلى حمل في مصر بقدرة 39،400 ميجاوات

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أحمد جودة - القاهرة - لأول مرة في تاريخها.. الشبكة الموحدة تسجل رقماً قياسياً في الأحمال الكهربائية

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الشبكة الموحدة للكهرباء حققت أمس الأحد أعلى حمل في تاريخها، حيث بلغت الأحمال الكهربائية 39،400 ميجاوات، بزيادة 1،400 ميجاوات عن أقصى حمل العام الماضي، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الشبكة القومية للكهرباء.

ووفقًا لتقارير المركز القومي للتحكم في الطاقة، فإن الحمل الأقصى أمس الأحد تجاوز الحمل المسجل أول أمس السبت والذي بلغ 38،800 ميجاوات، في ظل استمرار الزيادة الكبيرة في معدلات الاستهلاك خلال الأيام الأخيرة.

أسباب نجاح الشبكة في استيعاب الأحمال القياسية

أكدت وزارة الكهرباء أن هذا النجاح يعود إلى الالتزام بتنفيذ الخطة العاجلة لتحسين كفاءة التشغيل طوال العام الماضي، وتطبيق برامج الصيانة الدورية وفق المعايير العالمية، بالإضافة إلى تطبيق أنماط التشغيل الجديدة التي عززت من قدرة الشبكة على استيعاب الزيادة غير المسبوقة في الأحمال الكهربائية.

وأشار البيان إلى أن الشبكة اجتازت اختبارات غير مسبوقة خلال الأيام الماضية، في ظل تسجيل أرقام قياسية في استهلاك الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

الأحمال الكهربائية تحقق أرقامًا غير مسبوقة مقارنة بالأعوام السابقة

أوضح البيان أن أقصى حمل تم تسجيله العام الماضي كان 38،000 ميجاوات ليوم واحد فقط بسبب موجة شديدة الحرارة، في حين تجاوزت الأحمال هذا العام هذا الرقم بفارق كبير، حيث بلغت 39،400 ميجاوات يوم الأحد.

خطة الوزارة لضمان استقرار الشبكة وتأمين التغذية الكهربائية

واصلت وزارة الكهرباء وأجهزتها المعنية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة الشبكة الموحدة وتأمين التغذية الكهربائية لجميع الاستخدامات.

وقام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمتابعة خطة العمل ميدانيًا، ورفع درجة الاستعداد على مستوى منظومة الكهرباء (الإنتاج – النقل – التوزيع)، مع تكثيف فرق الدعم الفني والطوارئ والمتابعة، وكذلك لجان السلامة والصحة المهنية ولجان التفتيش من الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر.

وزير الكهرباء: التواجد الميداني ومتابعة الشكاوى أولوياتنا

أكد الدكتور محمود عصمت على أهمية التواجد الدائم لرؤساء الشركات ومسؤولي قطاعات التشغيل والصيانة في مواقع العمل، والحرص على التواصل مع المشتركين من خلال المنظومة المتكاملة لتلقي الشكاوى والبلاغات، وسرعة الاستجابة لحل المشكلات.

وأشار إلى أن الالتزام بمعايير الجودة، وبرامج الصيانة الدورية، وتطبيق أنماط التشغيل الحديثة ساهم في رفع كفاءة الشبكة وقدرتها على استيعاب الأحمال ومعدلات الاستهلاك غير المسبوقة.

التطوير مستمر لضمان استقرار الكهرباء وتحسين الخدمة

أوضح وزير الكهرباء أن الوزارة تواصل العمل على الارتقاء بمستوى الخدمات الكهربائية المقدمة للمواطنين، وضمان استقرار التغذية الكهربائية رغم ارتفاع معدلات الاستهلاك، بما يعكس نجاح الجهود الحكومية في تطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء.