رئيس الوزراء يبحث مع "شل العالمية" فرص التوسع في استثمارات الغاز الطبيعي بمصر

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أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا مساء اليوم بمدينة العلمين الجديدة، مع سيدريك كريمرز، رئيس شركة "شل العالمية لأنشطة الغاز المتكاملة"، لاستعراض تطورات أنشطة الشركة في مصر، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وداليا الجابري، رئيس مجلس إدارة "شل مصر".

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء على المتابعة المستمرة لاستثمارات "شل" في السوق المصرية، مشددًا على أهمية هذه الاستثمارات في تعزيز قطاع الطاقة وزيادة الإنتاج، ومشيرًا إلى التزام الحكومة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب ضمن خطتها لتشجيع الاستكشافات الجديدة.

"شل": مصر ضمن أهم خمس أسواق استكشافية عالمية

من جانبه، عبّر سيدريك كريمرز عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تُعد خامس أهم سوق استكشافية لدى "شل العالمية"، وهو ما يعكس أهمية الدور المصري في خريطة الطاقة الإقليمية.

كما أكد كريمرز دعم شركته لتوفير احتياجات مصر من الغاز الطبيعي، واستعدادها للتعاون مع دول خليجية في زيادة الاستثمارات داخل مصر.

وزير البترول: نتطلع لتوسيع التعاون مع "شل" وزيادة الشحنات

أوضح المهندس كريم بدوي أن وزارة البترول تثمن الدعم الذي توفره "شل" لمصر، خاصة فيما يتعلق بزيادة إنتاج الغاز وتوريد الشحنات، كما أعرب عن أمله في تعزيز التعاون لتطبيق تقنيات حديثة تتماشى مع معايير البيئة والسلامة.

مبادرات اجتماعية وبيئية من "شل مصر" لدعم المجتمع المحلي

من جانبها، استعرضت داليا الجابري، جهود "شل مصر" في تطبيق برامج تنموية لدعم المجتمع المحلي، بالإضافة إلى التركيز على تطبيق إجراءات حديثة تراعي معايير الاستدامة البيئية والحماية المدنية.

مدبولي: فرص واعدة في مجال الاستكشافات وبيئة استثمار مشجعة

وفي ختام اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تفاؤله بزيادة استثمارات "شل" في ضوء النتائج الواعدة في قطاع الاستكشاف، مشددًا على التزام الدولة بتوفير بيئة استثمار مستقرة وداعمة للشركات العالمية.