نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي للمصريين: لن نتخلى عن دورنا تجاه أشقائنا في غزة.. ولن نتغير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة قوية إلى الشعب المصري، مؤكدًا خلالها أن مصر لن تتخذ أبدًا موقفًا سلبيًا تجاه الأشقاء في قطاع غزة، رغم صعوبة الأوضاع الراهنة.

وقال السيسي في كلمته بمناسبة تطورات الأوضاع داخل غزة: "عاوز أقول لكل المصريين لازم تكونوا متأكدين.. أوعوا تتصورا إن ممكن نقوم بدور سلبي تجاه الأشقاء في فلسطين، ورغم صعوبة الموقف مش ممكن نعمل ده".

موقف ثابت منذ البداية: "مش بنتغير ولن نتغير"

أكد الرئيس أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت ومحترم، مستندًا إلى مبادئ الشرف والإخلاص، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية حريصة على إيجاد حلول عادلة ودائمة.

وتابع السيسي: "لينا دور محترم وشريف ومخلص وأمين، ومش بيتغير ولن يتغير.. قولت أفكركم إحنا مش بنتغير ولن نتغير".

السيسي: مصر حريصة على إنهاء القضية وليس فقط إدارتها

اختتم الرئيس حديثه بالتأكيد على أن مصر لا تسعى فقط لإدارة الأزمة، بل تعمل بجد على إنهاء القضية الفلسطينية بشكل شامل، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويحمي استقرار المنطقة.