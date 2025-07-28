حزب الحرية : كلمة الرئيس السيسي تجسيد للضمير الوطني ودعوة حاسمة لإنهاء العدوان على غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 يوليو 2025 03:32 مساءً -

ثمن حزب الحرية المصري كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ألقاها بشأن تطورات الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، مؤكدًا أن الكلمة جاءت بمثابة صوت الضمير الوطني والإنساني، ورسالة حاسمة إلى المجتمع الدولي لوقف المجازر والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأكد النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، أن الكلمة عبّرت عن الموقف المصري الثابت والمشرف تجاه القضية الفلسطينية، والذي لم يتغير يومًا، انطلاقًا من مسؤولية مصر التاريخية ودورها المحوري في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الحق في الحياة والكرامة وإقامة دولته المستقلة.

واعتبر مهنى، أن حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عكس حجم الألم الذي يشعر به كل مصري وكل عربي تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تجويع ممنهج، وقتل جماعي، ودمار طال كل مقومات الحياة في غزة، مشددًا على أن استمرار هذا الوضع يمثل وصمة عار في جبين الإنسانية.

واشاد عضو مجلس النواب، بالتحذيرات الواضحة التي تضمنتها الكلمة، والتي وجهت إلى القوى الدولية والمنظمات الحقوقية، بضرورة التدخل الفوري والفاعل لوقف العدوان، ووقف نزيف الدم الفلسطيني، ورفع الحصار الجائر الذي أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة.

كما أكد معنى، على أهمية الدور الكبير الذي تقوم الدولة المصرية في فتح معبر رفح وتيسير دخول المساعدات الطبية والغذائية، رغم كل التحديات والمعوقات، مؤكدًا أن مصر أثبتت للعالم مجددًا أنها الحصن الأخير للأشقاء الفلسطينيين، وأنها لن تتخلى عن مسؤولياتها القومية تجاه القضية الفلسطينية مهما كانت الظروف.

وقال نائب رئيس الحزب، إن الحزب يؤكد دعمه الكامل لكل الجهود السياسية والدبلوماسية التي تقودها القيادة المصرية لإنهاء العدوان وفرض التهدئة، داعيًا إلى التكاتف العربي والدولي خلف المبادرة المصرية باعتبارها الإطار الواقعي والإنساني الوحيد الذي يراعي حماية المدنيين ووضع حد للكارثة.

واختتم مهنى، أن مصر بقيادتها الحكيمة، لا تدافع فقط عن فلسطين، بل تدافع عن مبادئ العدالة والإنسانية، وعن أمن المنطقة واستقرارها، مجددًا إدانته الكاملة لكل أشكال العدوان، وداعيًا إلى تحرك واسع لوقف ما يجري من جرائم بحق الأبرياء في غزة.