نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي: قطاع غزة يحتاج 700 شاحنة مساعدات يوميًا.. ولا يمكن لمصر أن تمنعها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية لم تتوقف يومًا عن المطالبة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشددًا على أن القطاع يحتاج ما بين 600 إلى 700 شاحنة يوميًا في الظروف الطبيعية لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكانه.

مصر ترفض منع دخول المساعدات: "قيمنا لا تسمح بذلك"

قال الرئيس السيسي خلال كلمته بشأن الأوضاع في غزة: "لدينا حجم ضخم جدا من المساعدات جاهز للدخول إلى القطاع.. ومش نقدر نمنعه، وأخلاقنا وقيمنا لا تسمح لنا بكده".

وأضاف أن هناك حاجة ماسة للتنسيق من الجانبين، وأن دخول المساعدات يتطلب فتح المعابر من الجهة الفلسطينية، وليس فقط الجانب المصري.

معبر رفح ودور مصر اللوجستي

أوضح السيسي أن معبر رفح مخصص لعبور الأفراد، ويتم تشغيله بالتنسيق بين الجانبين المصري والفلسطيني، بينما يتم استخدام معبر كرم أبو سالم لإدخال المساعدات. وأشار إلى أن قطاع غزة يتصل بخمسة معابر، اثنان منها يمران عبر الأراضي المصرية.

دور قطري وأمريكي في التنسيق مع الجانبين

اختتم الرئيس حديثه بتأكيد أن هناك جهودًا مشتركة وتنسيقًا متواصلًا مع الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، بمشاركة نشطة من قطر والولايات المتحدة الأمريكية، لضمان استمرار تدفق المساعدات دون عوائق.