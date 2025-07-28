نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي: رفضنا تهجير الفلسطينيين لأنه يقضي على حل الدولتين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن موقف مصر من رفض تهجير الشعب الفلسطيني كان واضحًا منذ البداية، مشددًا على أن هذا التهجير يُفرغ فكرة حل الدولتين من مضمونها ويمثل تهديدًا مباشرًا لأي حل سلمي في المستقبل.

تهجير الفلسطينيين يقوّض فرص إقامة الدولة المستقلة

وأوضح الرئيس، في كلمة ألقاها بشأن تطورات الوضع في قطاع غزة، أن عملية التهجير لا تمثل فقط خطرًا إنسانيًا، بل تضرب جوهر القضية الفلسطينية، قائلًا: "التهجير يؤدي إلى تفريغ فكرة حل الدولتين أو الحل السلمي أو إقامة الدولة الفلسطينية".

موقف ثابت ومبدئي من القاهرة

أشار السيسي إلى أن مصر التزمت بموقف مبدئي يدعم حقوق الشعب الفلسطيني، ويرفض أي حلول مؤقتة أو التفافية على الحقوق المشروعة، وعلى رأسها حقه في العودة وتقرير المصير.