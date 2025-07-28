نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي: موقف مصر ثابت لوقف حرب غزة ودعم حل الدولتين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن موقف مصر واضح وثابت فيما يتعلق بالحرب الجارية في قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر تدعو إلى وقف الحرب فورًا ودعم حل الدولتين كمسار أساسي لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.

مصر تتمسك بحل الدولتين وإنهاء الصراع

وأكد الرئيس خلال كلمة ألقاها اليوم، أن هناك كثيرًا من "الحديث والضبابية" في المشهد الإقليمي والدولي، لكنه شدد على أهمية أن يعرف الجميع أن مصر لا تزال على موقفها الإيجابي والثابت منذ بداية الأزمة.

"بقول الكلام ده في الوقت ده بالذات، لأن فيه كلام كتير بيتقال.. ومهم أوي الناس تعرف موقف مصر"، قال الرئيس.

رسالة للرأي العام المصري والعالمي

وأوضح السيسي أن هذه الرسالة موجهة ليس فقط إلى الشعب المصري، بل أيضًا إلى الرأي العام العربي والدولي، مشيرًا إلى أن مصر تعمل مع مختلف الأطراف لوقف الحرب وتهيئة الأجواء لحل سياسي شامل للقضية الفلسطينية.

مصر.. صوت العقل والدبلوماسية

كلمة الرئيس تأتي في إطار التحرك المصري المتواصل لحماية المدنيين في غزة، والدعوة إلى حل سياسي عادل يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية.