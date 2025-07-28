الرئيس السيسي: نسعى لوقف الحرب في غزة بالتنسيق مع قطر وأمريكا وإدخال المساعدات الإنسانية

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على القيام بدور فاعل وإيجابي في وقف الحرب الجارية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الجهود المصرية مستمرة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وخاصة قطر والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الرئيس في كلمته التي وجهها للمصريين وللرأي العام العربي والدولي: "أتحدث إلى الشعب المصري أولًا، ولكل من يسمعني في العالم.. منذ السابع من أكتوبر ونحن نحرص على المشاركة الإيجابية من أجل تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية".

ثلاثة أهداف رئيسية لجهود مصر: وقف الحرب، إدخال المساعدات، الإفراج عن الرهائن

وأوضح السيسي أن التحركات المصرية ترتكز على ثلاث محاور أساسية، وهي:

إيقاف الحرب في غزة والحد من التصعيد العسكري.

إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى سكان القطاع الذين يعانون من أوضاع كارثية.

الإفراج عن الرهائن ضمن إطار تفاهمات إنسانية وسياسية أوسع مع الشركاء المعنيين.

مصر تواصل التنسيق مع الشركاء الدوليين

وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر لم تتوقف عن العمل الدبلوماسي مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، بالتنسيق مع الدوحة وواشنطن، من أجل التوصل إلى صيغة توقف نزيف الدم وتعيد الأمن والاستقرار للمنطقة.