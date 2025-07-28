نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تطلق 10 قوافل دعوية كبرى الجمعة المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق الجمعة القادمة الموافق 1 من أغسطس 2025م، عشر قوافل دعوية كبرى تنظمها وزارة الأوقاف، تشمل أداء خطبة الجمعة، وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في نشاط الطفل، وذلك في إطار دور الوزارة في نشر الفكر المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتوسيع نطاق التأثير الدعوي والتثقيفي في مختلف المحافظات.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن هذه القوافل تأتي ضمن خطتها الدعوية المتكاملة؛ للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين في مختلف المناطق، لا سيما المناطق الأكثر احتياجًا، ترسيخًا لقيم الانتماء والتعايش، وتفعيلًا لأدوار المسجد في التوعية والتربية، بما يخدم المجتمع ويعزز الأمن الفكري.