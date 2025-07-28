نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قطاع المعاهد الأزهرية يعلن إتاحة استخراج نتائج الثانوية الأزهرية بالدرجات من المناطق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار التيسير على طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية وأولياء أمورهم، وحرصًا من الأزهر الشريف على تخفيف الأعباء وتوفير الوقت والجهد، أعلنت الإدارة المركزية لشؤون الطلاب والامتحانات وشؤون الخريجين بقطاع المعاهد الأزهرية أنه تم إتاحة استخراج نتائج وبيانات درجات الطلاب من خلال المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، بداية من اليوم الاثنين.

وأوضحت الإدارة المركزية لشؤون الطلاب والامتحانات وشؤون الخريجين بقطاع المعاهد الأزهرية برئاسة فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، أن كل منطقة أزهرية تتولى طباعة مستخرجات النجاح أو الرسوب، على أن يتوجه الطالب الراغب في اعتماد الخارجية إلى الإدارة المركزية لشئون الطلاب والامتحانات والخريجين بالقاهرة.

كما أكدت أن قاعدة البيانات سيتم تحديثها دوريًّا وفق نتائج الطعون وأي تعديلات طارئة، بالتنسيق الكامل مع لجنة النظام والمراقبة، والإدارة المركزية للامتحانات، ومركز المعلومات بمشيخة الأزهر.