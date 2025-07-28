وزارة الأوقاف تطلق (١٠) قوافل دعوية كبرى الجمعة القادمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 يوليو 2025 02:28 مساءً - تنطلق الجمعة القادمة الموافق ١ من أغسطس ٢٠٢٥م، 10 قوافل دعوية كبرى تنظمها وزارة الأوقاف، تشمل أداء خطبة الجمعة، وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في نشاط الطفل، وذلك في إطار دور الوزارة في نشر الفكر المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتوسيع نطاق التأثير الدعوي والتثقيفي في مختلف المحافظات.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن هذه القوافل تأتي ضمن خطتها الدعوية المتكاملة؛ للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين في مختلف المناطق، لا سيما المناطق الأكثر احتياجًا، ترسيخًا لقيم الانتماء والتعايش، وتفعيلًا لأدوار المسجد في التوعية والتربية، بما يخدم المجتمع ويعزز الأمن الفكري.