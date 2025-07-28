نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الأعلى للإعلام” يحفظ شكوى نقابة المهن الموسيقية ضد طارق الشناوي وخالد أبو بكر ومفيدة شيحة وسهير جودة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، حفظ الشكوى المقدمة من نقابة المهن الموسيقية ضد الكاتب الصحفي والناقد الفني طارق الشناوي وخالد أبو بكر، ومفيدة شيحة، وسهير جودة، بشأن التناول الإعلامي في برامجهم ومداخلاتهم المُذاعة بتاريخ 22 يوليو الجاري على قناة «النهار» لقرار النقابة الأخير بحق الفنان راغب علامة.

وقد صدر القرار بناءً على توصية لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير وكيل المجلس، وذلك بعد مراجعة دقيقة للمحتوى المعروض؛ حيث تبين خلوه من أية مخالفات مهنية أو تجاوزات إعلامية.

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التزامه الثابت بحماية حرية الرأي والتعبير، في إطار من المسؤولية والمهنية، في ضوء ضوابط العمل الإعلامي وأخلاقياته.