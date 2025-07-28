نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق برنامج تدريب مجاني لتأهيل سائقي الأوتوبيسات والنقل الثقيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن إطلاق برنامج تدريبي مجاني لتأهيل سائقي الأوتوبيسات ومركبات النقل الثقيل، وذلك بمركز تدريب السائقين التابع للشركة القابضة للنقل البحري والبري، تحت شعار: "سائق واعٍ.. لطريق آمن"، في خطوة تعكس التزام الوزارة بالارتقاء بمنظومة النقل البري وتعزيز مستوى السلامة على الطرق.

وأكد الوزير أن هذا البرنامج يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تطوير منظومة النقل البري، وتأهيل الكوادر البشرية العاملة بها، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية لخطط التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الوزارة تتخذ خطوات فعالة وجادة لرفع كفاءة التشغيل وضمان أعلى درجات الأمان في قطاع النقل.

وأوضح أن البرنامج يهدف إلى تمكين السائقين من اكتساب مهارات القيادة الآمنة والمسؤولة، وتعزيز الوعي المهني بقواعد المرور والسلوكيات الإيجابية على الطرق، مما يسهم في تقليل نسب الحوادث، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما يدعم البرنامج جهود الدولة في توفير فرص عمل داخل وخارج مصر في مجال النقل البري.

ودعت وزارة النقل جميع الراغبين في العمل بمجال قيادة الأوتوبيسات ومركبات النقل الثقيل من الشباب الحاصلين على مؤهلات متوسطة، أو فوق متوسطة، أو عليا، إلى سرعة التقديم للاستفادة من البرنامج، مشيرة إلى أن التدريب يُقدَّم مجانًا بالكامل دون أية رسوم، ويمنح المتدرب شهادة معتمدة من الشركة القابضة للنقل البحري والبري عقب اجتياز الدورة التدريبية بنجاح.

ويتضمن البرنامج محاور تدريبية متكاملة، تشمل:

قواعد القيادة الآمنة وقوانين المرور.

الصيانة الوقائية وكيفية التعامل مع الأعطال.

مهارات القيادة الاحترافية والتصرف في الحالات الطارئة.

التوعية المهنية وتعزيز مفاهيم المسؤولية المجتمعية.

وسيتم تنفيذ البرنامج تحت إشراف وزارة النقل وباستخدام أحدث وسائل التدريب، من خلال نخبة من المدربين المعتمدين وذوي الخبرة، بما يضمن إعداد سائقين مؤهلين وواعين بمسؤولياتهم.

وأكد البيان أن المتدربين الذين يجتازون البرنامج بنجاح، سيتم ترشيحهم للعمل في عدد من الشركات التابعة لوزارة النقل، من بينها:

شركة الصعيد للنقل والسياحة (EGBUS)

شركة أتوبيس غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة

شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة

شركة الاتحاد العربي للنقل البري (سوبر جيت)

شركة أكتا للنقل الجماعي

الشركة المصرية للأتوبيس الترددي

شركة تاكسي العاصمة

شركة النيل لنقل البضائع

وسيتم منح فرص العمل برواتب مجزية، عقب اجتياز البرنامج التدريبي.

وقد كلّف الفريق مهندس كامل الوزير، الدكتور عمرو مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري، ببدء تنفيذ البرنامج اعتبارًا من يوم السبت الموافق 16 أغسطس 2025، على أن يُقام التدريب بمركز تدريب السائقين التابع للشركة، والكائن بمدينة السادس من أكتوبر – طريق الواحات – أمام سوق الجملة – بجوار هيئة النقل العام.

للتسجيل والاستعلام، يُرجى التواصل على رقم الهاتف: 01003756385، علمًا بأن أولوية الالتحاق بالبرنامج ستكون وفقًا لأسبقية التسجيل.