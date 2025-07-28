نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤشرات تنسيق 2025.. توقعات بارتفاع الحد الأدنى لكليات الصيدلة إلى 91.8% في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الثلاثاء بعد ارتفاع كبير في شرائح المجاميع

تنطلق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة 2025، غدًا الثلاثاء، بحد أدنى:

91.56% للشعبة العلمية (علمي علوم)

88.44% للشعبة الهندسية (علمي رياضة)

72.81% للشعبة الأدبية

ويبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى 92،503 طالبًا من طلاب النظام الحديث.

ارتفاع ملحوظ في الحد الأدنى مقارنة بعام 2024

أظهر بيان مكتب التنسيق أن هناك زيادة في الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى هذا العام، ما يعكس ارتفاعًا في شرائح المجاميع لطلاب الثانوية العامة 2025 مقارنة بالعام السابق.

ففي عام 2024، كان الحد الأدنى لعلمي علوم 371 درجة بنسبة 90.48% بإجمالي 23،850 طالبًا، أما في 2025 فقد ارتفع إلى 293 درجة بنسبة 91.56% بإجمالي 21،853 طالبًا، ما يشير إلى زيادة في متوسطات المجاميع وبالتالي توقعات بارتفاع تنسيق الكليات العلمية.

كليات الصيدلة قد تسجل حدًا أدنى 294 درجة

توقعت مصادر بالتنسيق أن الحد الأدنى للقبول بكليات الصيدلة لن يقل هذا العام عن 294 درجة بنسبة 91.8%، وهو ما يُعد ارتفاعًا واضحًا مقارنة بالعام الماضي.

وترتبط الحدود النهائية للقبول بعدة عوامل، أبرزها: