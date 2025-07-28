نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق الجامعات 2025.. الحد الأدنى المتوقع للعلاج الطبيعي يبدأ من 92.3% في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق غدًا الثلاثاء المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2025، بحد أدنى 91.56% للشعبة العلمية، و88.44% للشعبة الهندسية، و72.81% للشعبة الأدبية، بإجمالي عدد طلاب يبلغ 92،503 من طلاب النظام الحديث.

ارتفاع مجاميع الثانوية العامة مقارنة بالعام الماضي

أظهرت مؤشرات تنسيق 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في الحدود الدنيا مقارنة بتنسيق 2024، حيث سجل الحد الأدنى للشعبة العلمية هذا العام 293 درجة فأكثر بنسبة 91.56% لعدد 21،853 طالبًا، مقارنة بـ 90.48% لعدد 23،850 طالبًا العام الماضي.



ويشير ذلك إلى ارتفاع واضح في شرائح المجاميع، مما يُرجّح ارتفاع تنسيق كليات القطاع الصحي.

مؤشرات أولية: العلاج الطبيعي من 92.3% إلى 92.5%

تشير توقعات الخبراء إلى أن الحد الأدنى للقبول بكليات العلاج الطبيعي قد يتراوح بين:

295.5 درجة بنسبة 92.3%

296 درجة بنسبة 92.5%

ويأتي هذا التقدير نتيجة وجود نحو 14،500 طالب في نفس شريحة المجاميع طبقًا لنتائج الثانوية العامة.

الطاقة الاستيعابية للقطاع الصحي

وفقًا لتقديرات اللجنة العليا للتنسيق، فإن الطاقة الاستيعابية للقبول في كليات القطاع الصحي تتوزع كالآتي:

كليات الطب البشري: نحو 8،000 طالب

كليات طب الأسنان: بين 2،000 و2،500 طالب

كليات العلاج الطبيعي: قرابة 4،000 طالب وطالبة

آلية تحديد الحد الأدنى للتنسيق

يُذكر أن الحد الأدنى للقبول يتم تحديده بناءً على:

رغبات الطلاب المسجلة إلكترونيًا عبر موقع التنسيق

الطاقة الاستيعابية التي تحددها اللجنة العليا للتنسيق لكل كلية