نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع مؤشرات القبول بكليات القمة.. طب الأسنان لا يقل عن 93.1% في تنسيق 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق غدًا الثلاثاء المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2025، حيث أعلن مكتب التنسيق الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى بواقع:

91.56% للشعبة العلمية (علمي علوم)

88.44% للشعبة الهندسية (علمي رياضة)

72.81% للشعبة الأدبية

ويبلغ عدد الطلاب المستهدفين في هذه المرحلة 92،503 طالبًا وطالبة.

ارتفاع مجاميع الطلاب مقارنة بعام 2024

وفقًا للبيانات الرسمية، يشير الحد الأدنى المُعلن إلى ارتفاع واضح في شرائح مجاميع الطلاب هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

فقد سجلت الشعبة العلمية (علمي علوم) حدًا أدنى 293 درجة (91.56%) مقابل 371 درجة (90.48%) في تنسيق 2024، مما يُنذر بارتفاع متوقع في الحدود الدنيا للكليات.

طب الأسنان يتجاوز حاجز الـ93%

تشير التوقعات الأولية إلى أن الحد الأدنى للقبول بكليات طب الأسنان في الجامعات الحكومية قد يتراوح بين:

298 درجة (93.1%)

298.5 درجة (93.2%)

ويأتي ذلك نتيجة وصول عدد الطلاب الحاصلين على مجاميع حتى 298 درجة إلى نحو 10،500 طالب، حسب التكرار التراكمي للمجاميع.

آلية تحديد الحد الأدنى النهائى

تُحدَّد الحدود الدنيا النهائية للقبول بالكليات استنادًا إلى:

رغبات الطلاب المُسجَّلة عبر موقع التنسيق الإلكتروني

الطاقة الاستيعابية للكليات التي تقرها اللجنة العليا للتنسيق

ويؤكد مسؤولو التنسيق أن هذه المؤشرات قابلة للتغيير بناءً على توزيع رغبات الطلاب بعد غلق باب التسجيل.