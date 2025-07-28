نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤشرات أولية لتنسيق علمي علوم 2025.. توقعات بارتفاع الحد الأدنى لكليات الطب إلى 93.75% في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق غدًا الثلاثاء 29 يوليو 2025، أعمال المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية للعام الجامعي 2025 / 2026، عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، حيث يبدأ تسجيل رغبات الطلاب من خلال الموقع ويستمر حتى السبت 2 أغسطس، وفقًا للحدود الدنيا المعلنة لكل شعبة.

ويبلغ الحد الأدنى لتسجيل الرغبات في هذه المرحلة لطلاب النظام الحديث بالشعبة العلمية 293 درجة بنسبة 91.56%، وللشعبة الهندسية 283 درجة بنسبة 88.44%، بينما سجلت الشعبة الأدبية حدًا أدنى 233 درجة بنسبة 72.81%، بإجمالي 92،503 طالبًا وطالبة.

ارتفاع الحد الأدنى عن العام الماضي يعزز توقعات صعود تنسيق الكليات

كشفت بيانات مكتب التنسيق عن ارتفاع الحد الأدنى للمرحلة الأولى هذا العام مقارنة بالعام الماضي، ما يُشير إلى ارتفاع واضح في شرائح المجاميع بين طلاب الثانوية العامة 2025.

ففي العام الماضي، سجل الحد الأدنى للشعبة العلمية 371 درجة بنسبة 90.48% بإجمالي 23،850 طالبًا، في حين بلغ الحد الأدنى لهذا العام 293 درجة بنسبة 91.56%، بعدد طلاب أقل (21،853 طالبًا).

ويعكس هذا الارتفاع النسبي في النسب المئوية للحدود الدنيا وجود شرائح أكبر من الطلاب الحاصلين على مجاميع مرتفعة، ما يُنذر بزيادة متوقعة في تنسيق الكليات الطبية والعلمية.

الطب البشري بين 93.5% و93.75% وفقًا للمؤشرات الأولية

وتشير المؤشرات الأولية إلى أن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب البشري قد يتراوح هذا العام بين 299.5 درجة بنسبة 93.5% و300 درجة بنسبة 93.75%، مدفوعًا بارتفاع عدد الطلاب الذين سجلوا درجات في هذه الشريحة.

فبحسب بيانات المجموع التكراري، بلغ عدد الطلاب الحاصلين على 299.5 درجة أكثر من 7700 طالب، بينما وصل عدد الحاصلين على 300 درجة إلى 7017 طالبًا وطالبة، ما يعزز احتمالية أن يستقر الحد الأدنى للطب في هذه النسبة المرتفعة، ويظل الأمر مرهونًا بالرغبات الفعلية المسجلة من الطلاب عبر الموقع الإلكتروني وعدد الأماكن المتاحة التي ستحددها اللجنة العليا للتنسيق في كليات الطب.

مكتب التنسيق يواصل الاستعدادات لتلقي رغبات الطلاب إلكترونيًا

يواصل مكتب التنسيق جهوده لتوفير الدعم الفني اللازم للطلاب خلال عملية تسجيل الرغبات، وذلك من خلال المعامل الإلكترونية المتاحة بالجامعات الحكومية، بالإضافة إلى توفير دليل إرشادي مفصل على الموقع الإلكتروني لمساعدة الطلاب في ترتيب رغباتهم واختيار الكليات المناسبة وفقًا لمجموعهم.