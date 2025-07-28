الداخلية تكشف ملابسات وفاة متهم محبوس بقرار نيابة على ذمة قضية مخدرات ببلقاس

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 يوليو 2025 11:29 صباحاً - قالت وزارة الداخلية إنه فى إطار ما تم تداوله بعدد من الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن وفاة أحد المتهمين داخل محبسه بمركز شرطة بلقاس بالدقهلية، فقد تبين أن المذكور محبوس بقرار من النيابة العامة بتاريخ ٢١ يوليو الجارى على ذمة التحقيق فى قضية إتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح.

وأضافت أنه بتاريخ 26 يوليو الجارى شعر المحبوس بحالة إعياء مفاجئ بمحبسه وتم نقله إلى إحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، إلا أنه توفى، وبسؤال نزيلين محبوسين رفقته لم يتهما أحد أو يشتبها فى وفاته جنائياً ، وتم إخطار أهليته بتفصيلات الواقعة فى حينه.

وتولت النيابة العامة التحقيق حيث إضطلعت إعمالاً لشئونها بتكليف الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى على جثمان المذكور وصرحت بالدفن عقب ذلك .