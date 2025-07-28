نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتابع استجابات منظومة الشكاوى الحكومية لحالات إنسانية وقطاعات حيوية متعددة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا مفصلًا من الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، حول نماذج استجابات المنظومة لعدد من الحالات الإنسانية والشكاوى الواردة من المواطنين في قطاعات مختلفة، بالتعاون مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أهمية التفاعل العاجل مع شكاوى واستغاثات المواطنين، خاصة تلك المتعلقة بالصحة، وحماية الأرواح والممتلكات، والحالات الأولى بالرعاية، لضمان تقديم أفضل استجابة ممكنة والتنسيق السريع مع الجهات المختصة.

حماية الأرواح والممتلكات: استجابات فورية لحالات حرجة

أوضح الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة استجابت لعدد من الشكاوى التي تهدد سلامة الأرواح والممتلكات.

من أبرز تلك الحالات، بلاغات بشأن تسريب سولار في محطة وقود بمنطقة سرابيوم على طريق السويس – بورسعيد، حيث تم التنسيق مع وزارة البترول والحماية المدنية لتأمين الموقع.

كما تمت الاستجابة لشكاوى تخص محور "30 يونيو" الرابط بين بورسعيد والسويس، وتمت أعمال الصيانة وتركيب فواصل لضمان سلامة المركبات والركاب، إلى جانب صيانة أسوار كوبري على الطريق الدائري باتجاه مصر القديمة، وصيانة فواصل كوبري روض الفرج ودفن الوصلات الكهربائية المكشوفة.

استغاثات طبية: تدخلات عاجلة وجراحات دقيقة

شهدت المنظومة استجابات لحالات طبية إنسانية عاجلة، منها حالة مواطنة تعاني من سمنة مفرطة ناشدت رئيس الجمهورية.

تم نقلها بسيارة إسعاف مجهزة من الدقهلية إلى مستشفى كلية الطب بجامعة الأزهر بالقاهرة، حيث أجريت لها جراحات ناجحة لتكميم المعدة وتحويل المسار، إلى جانب توفير البروتوكول العلاجي المناسب.

كما استجابت المنظومة لاستغاثة شاب يعاني من تحدب في العمود الفقري، حيث خضع لجراحة تقويم ناجحة في مستشفى دار الشفاء على نفقة الدولة، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

رعاية الحالات الأولى بالرعاية: تدخلات إنسانية عاجلة

تضمن التقرير أيضًا استجابة المنظومة لحالة فتاة من محافظة الدقهلية تعاني من مرض جلدي معدٍ وتفتقر إلى المأوى.

تم نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، تمهيدًا لإيداعها في دار رعاية مناسبة.

صيانة المرافق العامة: إصلاحات عاجلة في عدد من المحافظات

استجابت الجهات المعنية بالتنسيق مع المنظومة لعدة بلاغات تتعلق بالمرافق العامة، منها إصلاح كسر في ماسورة مياه أمام كلية علوم الرياضة بالزمالك، وصيانة كسر بخط طرد الصرف الصحي تسبب في انقطاع المياه بعدد من قرى محافظة الأقصر.

كما تم تغيير صندوق توزيع كهرباء محترق بمنطقة منيل شيحة بمحافظة الجيزة، واستعادة التيار الكهربائي بعد تنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

الرقابة على الأسواق وتوفير السلع: تدخلات لضمان الأمن الغذائي

في إطار الرقابة على الأسواق، نجحت المنظومة في التنسيق مع وزارة التموين لتوفير وتوزيع أسطوانات البوتاجاز لأهالي قرية النقيب بمحافظة البحيرة وقرية مسير بكفر الشيخ.

كما تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد مزرعة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية بسبب ذبح لحوم حية خارج المجازر الرسمية، ووجود مخالفات في ممارسات النظافة، بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

التعديات والإشغالات: إزالة مخالفات واستعادة الأراضي

تابعت المنظومة إزالة تعديات على أراضٍ مملوكة للدولة بمحافظة قنا، وأخرى على أراضٍ زراعية بمحافظة الإسماعيلية، واتخذت الإجراءات القانونية ضد المخالفين. كما تم غلق وتشميع محلات ومخازن مخالفة وغير مرخصة بمحافظة القاهرة.

صيانة وتطهير المجاري المائية: جهود لحماية الرقعة الزراعية

استجابت المنظومة لبلاغات تتعلق بتطهير المصارف والترع، ومنها تطهير مصرف صفط الأوسط بمحافظة الشرقية، الذي يخدم زمامًا زراعيًا يقدر بـ18 ألف فدان، فضلًا عن إزالة انسداد بمواسير صرف زراعي بقرية الروضة، مركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.

استمرار تفعيل منظومة الشكاوى لخدمة المواطن

اختتم الدكتور طارق الرفاعي تقريره بالتأكيد على أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة مستمرة في متابعة وتنسيق الاستجابات للشكاوى والاستغاثات المختلفة، بالتعاون مع جميع الوزارات والهيئات، سعيًا لتحقيق رضا المواطنين وحماية مصالحهم بشكل عاجل وفعال.