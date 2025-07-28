نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتهاء إصلاح كابلات الجهد العالي وعودة التيار الكهربائي ومياه الشرب بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة عن الانتهاء من أعمال إصلاح كابل الجهد العالي (٦٦ ك.ف) بمنطقة ساقية مكي بحي جنوب الجيزة، وبدء إطلاق التيار الكهربائي تدريجيًا لكافة المناطق المتضررة والمنشآت الحيوية والعامة، بالتوازي مع إعادة تشغيل محطة مياه جزيرة الذهب بشكل منتظم، لضمان عودة المياه إلى صورتها الطبيعية للمناطق التي تأثرت.

وتتقدم محافظة الجيزة بخالص الاعتذار إلى المواطنين عن أي إزعاج أو معاناة قد نتجت عن انقطاع التيار الكهربائي أو تأثر خدمات المياه، مؤكدة حرصها الكامل على اتخاذ كافة الإجراءات العاجلة لضمان استقرار الخدمة في أسرع وقت ممكن.